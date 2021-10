Segera Menikah, Jessica Iskandar: Vincent Verhaag Pria Terbaik Pilihan Tuhan

TEMPO.CO, Jakarta - Jessica Iskandar dan tunangannya, Vincent Verhaag akan segera menikah. Keduanya telah menjalani konseling pranikah sebagai bekal dan persiapan untuk membina rumah tangga.

"Terima kasih pak @julianto_simanjuntak dan istri sudah memberikan konseling pra-nikah buat kami, GBU," tulis Jessica Iskandar di Instagram Story pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Sejak kemarin, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag mengunggah sejumlah foto di Instagram yang diduga adalah foto prewedding mereka. Vincent mengungkapkan kalau pernikahan mereka akan berlangsung dalam waktu dekat. "Aku akan segera menjadi suaminya!!" tulis Vincent di Instagram pada Selasa, 5 Oktober 2021.

Sementara, Jessica mengenang awal hubungannya dengan Vincent. "Diawali dari pertemanan, aku tidak pernah menyangka bisa bersamamu sampai di titik ini," tulis Jessica di Instagram pada Rabu, 6 Oktober 2021. Unggahan itu ditanggapi oleh Jessica. "Semoga kita selalu bertumbuh bersama dalam doa," tulisnya di kolom komentar.

Jessica memang sekarang lebih mendekatkan hidupnya kepada Tuhan. Menurutnya, menjalani hubungan dengan Vincent adalah bagian dari rencana Tuhan. Ia merasa bahagia selama bersama Vincent. Ibu satu anak ini bahkan menyebut Vincent sebagai pria terbaik yang dipilih Tuhan untuknya.

"Ketika aku menjalani rencana Tuhan dan bukan rencanaku, inilah yang terindah dan terjadi, karena Tuhan tau apa yang baik yang aku butuhkan bukan hanya yang aku inginkan. Terima kasih Tuhan dan @v.andrianto for the love, now and forever. Pria terbaik pilihan Tuhan. Amin," tulisnya.

Beberapa hari sebelumnya, Jessica juga mengucap syukur atas kebaikan yang diberikan kepada Tuhan hingga saat ini. Ia harus melewati berbagai ujian hidup yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik.

"Tuhan itu maha baik, Ia terus menunjukkan kasihNya kepada-Ku. DiberikanNya aku pertanda-pertanda, sakit agar aku lebih mencintai diriku dan bersyukur, kecewa agar aku mudah menerima dan memaafkan, ditinggalkan agar aku ikhlas dan sabar, air mata agar aku lebih kuat dan dekat dengan Tuhan," tulisnya di Insagram pada Minggu, 3 Oktober 2021.

Setelah berhasil melewatinya, kini Jessica telah siap melanjutkan hidupnya bersama Vincent. "Setelah melewatinya semua disembuhkanNya, dan saat ini, kamu @v.andrianto adalah hadiah dan rencana Tuhan untukku, karena aku percaya kuasaNya. Amin," tulisnya.

Jessica Iskandar menerima lamaran kekasihnya, Vincent Verhaag di rumah mereka di Bali, Jumat, 24 September 2021. Lamaran itu disaksikan oleh anak Jessica yang bernama El Barack Alexander. Jessica berterima kasih kepada Vincent yang telah membantunya menyembuhkan luka hatinya. Ia menyebut Vincent membuatnya bisa lebih bahagia dan mencintai diri sendiri.

