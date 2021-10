Black Widow Hingga Susah Sinyal The Series Tayang di Disney+ Hotstar Bulan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar menawarkan sejumlah tayangan terbaru secara eksklusif di bulan Oktober untuk para pelanggannya. Tidak hanya film dalam negeri, Disney+ Hotstar juga menghadirkan berbagai film luar negeri yang sayang untuk dilewatkan.

Berikut 10 rekomendasi film dan serial terbaru Disney+ Hotstar yang mulai tayang bulan Oktober 2021:

1. Black Widow

Dalam film penuh aksi Marvel Studios, Black Widow, Natasha Romanoff alias Black Widow harus menghadapi sisi gelap hidupnya saat sebuah konspirasi berbahaya dikaitkan dengan masa lalunya. Dikejar oleh sesuatu yang tidak akan berhenti sampai berhasil menghancurkan hidupnya, Natasha harus kembali pada kenyataan bahwa ia adalah seorang mata-mata dan hubungan keluarganya yang hancur sebelum ia bergabung bersama Avengers.

Scarlett Johansson akan kembali memerankan Natasha Romanoff atau Black Widow, Florence Pugh sebagai Yelena, David Harbour memerankan Alexei/The Red Guardian, and Rachel Weisz sebagai Melina. Disutradarai oleh Cate Shortland dan diproduseri oleh Kevin Feige, Black Widow, film pertama dalam fase keempat Marvel Cinematic Universe. Black Widow tayang di Disney+ Hotstar mulai 15 Oktober 2021.

2. Susah Sinyal The Series

Tante Maya diminta oleh saudaranya untuk mengurus sebuah hotel di Anyer selama tiga bulan selagi Lala dan Thomas, suaminya, berlibur ke luar negeri. Tante Maya pun membawa dua karyawan kepercayaannya asal Sumba yaitu Yos dan Melki. Tidak hanya itu, Tante Maya juga diminta untuk mencari manajer baru dalam waktu tiga bulan. Sedangkan, ketiga karyawan senior, Oci, Sudung, dan Randi mulai bersaing satu sama lain agar dipilih oleh Tante Maya untuk menjadi manajer baru.

Namun, semenjak kedatangan Tante Maya, masalah pun mulai bermunculan. Oci, Sudung dan Randi bersaing satu sama lain sehingga merugikan diri sendiri. Yos dan Melki juga berusaha untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Tanpa disadari semua permasalahan personal yang menumpuk malah menimbulkan masalah baru di hotel tersebut. Susah Sinyal The Series tayang di Disney+ Hotstar pada 29 Oktober 2021.

3. Just Beyond

Serial antologi dengan delapan episode yang berisi kumpulan cerita menegangkan yang terinspirasi dari karya R. L. Stine. Setiap episode dari serial ini menghadirkan karakter-karakter baru yang akan mengajak para penonton ikut serta dalam perjalanan menguak dunia supernatural yang berisi penyihir, alien, hantu, dan hal menyeramkan lainnya.

Stine merupakan penulis dari banyak cerita fiksi horor remaja, termasuk Goosebumps dan seri Fear Street. Melalui tulisannya, Stine membawa pembacanya ke dunia yang menyeramkan selama lebih dari 35 tahun. Creator dari tayangan ini menjadikan karya Stine sebagai referensi dalam tahap developing serial Just Beyond, yang tentunya akan membawakan cerita menyeramkan. Just Beyond juga akan menghadirkan problematika remaja seperti perundungan, peer pressure dan kecemasan, melalui jalan cerita dalam dunia supranatural yang akan membuat penontonnya merinding. Just Beyond tayang di Disney+ Hotstar pada 13 Oktober 2021.

4. The Parent Trap

Kembar identik yang terpisah saat dilahirkan ketika kedua orang tuanya bercerai, secara tidak sengaja dipertemukan dalam kemah musim panas. Akankah rencana mereka untuk membuat kedua orang tuanya kembali rujuk berhasil? Saksikan The Parent Trap di Disney+ Hotstar yang sudah tayang mulai 1 Oktober 2021.

5. 10 Things I Hate About You

Bianca dan Kat adalah kakak beradik yang sangat bertolak belakang. Kat adalah seorang feminis keras kepala yang menyelamatkan dunia dan ingin lulus dari sekolah secepatnya. Sedangkan Bianca adalah seorang wanita yang suka bersosialisasi dan bercita-cita untuk menjadi terkenal. 10 Things I Hate About You tayang di Disney+ Hotstar mulai 1 Oktober 2021.

6. King Arthur

Kisah Arthur (Clive Owen) sang pria gagah dan cerita tentang ikatan persaudaraannya dengan Lancelot (Ioan Gruffudd), dan kesetiaan dari Knights Of The Round Table untuk memperjuangkan kebebasan dari orang-orang terkasih. King Arthur tayang di Disney+ Hotstar mulai 8 Oktober 2021.

7. Atlantis: The Lost Empire

Kru arkeolog dan penjelajah yang dipimpin oleh sejarawan bernama Milo Thatch, melakukan perjalanan dengan kapal selam ke dalam laut untuk menemukan misteri dari legenda kerajaan Atlantis. Ekspedisi bawah laut berubah secara tak terduga ketika misi tim harus beralih dari menjelajahi kerajaan yang tenggelam menjadi melindunginya dari kekuatan mistis yang ada. Atlantis: The Lost Empire tayang di Disney+ Hotstar mulai 15 Oktober 2021.

8. Teen Spirit

Amber mengalami kecelakaan aneh yang membuat jiwanya terjebak di limbo. Ia ditugaskan untuk mengubah murid di sekolahnya yang tidak terkenal menjadi Prom Queen. Teen Spirit tayang di Disney+ Hotstar mulai 15 Oktober 2021.

9. The Help

Pada tahun 1960-an di Mississippi, seorang gadis muda menciptakan sebuah pembicaraan di kota kecilnya setelah mewawancarai sekelompok wanita kulit hitam mengenai kehidupan mereka menjadi asisten rumah tangga dari keluarga kulit putih terpandang. The Help tayang di Disney+ Hotstar mulai 22 Oktober 2021.

10. Scary Movie 4

Cindy menyadari bahwa rumah yang ditinggalinya dihantui oleh sosok anak kecil. Ia pun menjalani misi untuk mencari siapa pembunuhnya. Ditambah lagi, Alien “TriPods” sedang menyerang bumi dan Cindy harus mengungkap rahasia yang ada untuk menghentikan mereka semua. Scary Movie 4 tayang di Disney+ Hotstar mulai 29 Oktober 2021.

