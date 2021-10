Masuk Hollywood Walk of Fame, Daniel Craig Akan Bersebelahan dengan Roger Moore

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Inggris, Daniel Craig akan mendapatkan bintangnya sendiri di Hollywood Walk of Fame. Menjadi isitimewa, karena bintang Daniel Craig nantinya akan berdekatan dengan bintang milik aktor pemeran James Bond terdahulu, Roger Moore. Daniel Craig akan menerima bintang ini dalam acara yang akan dilakukan di Hollywood Boulevard pada Rabu, 6 Oktober 2021.

Aktor berusia 53 tahun ini akan menjadi bintang James Bond keempat yang punya bintang di Hollywood Walk of Fame. Sebelumnya sudah ada nama Roger Moore, David Niven dan Pierce Brosnan.

“Daniel Craig adalah ikon budaya Inggris, sama seperti James Bond, pria yang dia perankan di lima film 007. Kami senang menempatkan bintanya di sebelah bintang aktor terkenal lainnya yang juga memerankan James Bond, Roger Moore,” ujar Ana Martinez, produser Hollywood Walk of Fame dalam pernyataanya yang dilansir People pada Sabtu, 2 Oktober 2021.

Rami Malek, aktor yang berperan sebagai musuh James Bond di No Time to Die akan memberikan pidato penghormatan bagi Daniel Craig. Nama lain yang akan memberikan pidato penghormataan adalah produser film Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli. Penggemar sendiri bisa menyaksikan siaran ini secara langsung melalui laman Hollywood Walk of Fame.

Daniel Craig memerankan lima film James Bond, dimulai dengan Casino Royale, 2016, Quantum of Solace, 2008, Skyfall, 2012 dan Spectre, 2015. No Time to Die, merupakan film kelima dan terakhir Daniel Craig di franchise film 007.

Selain bermain sebagai James Bond, Daniel Craig juga dikenal lewat film Knives Out, The Girl with the Dragon Tattoo, Munich, Logan Lucky, Enduring Love dan Infamous. Daniel Craig menggantikan Pierce Brosnan yang memerankan karakter James Bond sejak 1995 hingga 2002.

“Orang mungkin akan mengenalku sebagai Grumpy Bond. Tapi itulah Bondku dan aku harus menghadapainya, itu telah menjadi Bondku. Tapi aku cukup puas dengan itu,” ujar Craig dalam wawancaranya dengan New York Times pada 30 September 2021.

Menjadi film terakhirnya, Daniel Craig mengaku akan merindukan kerja keras tim film ini. Ia merasa, kadang proyek ini tidak akan berhasil, namun proses kreatif yang luar biasa itu yang akan dirindukannya. “Aku ada proyek lain, dan mereka akan menghargaiku, tapi tidak ada yang cukup mirip dengan film Bond. Aku sudah menjadi Bond, aku memberikan semua yang aku bisa,” ujar suami dari aktris Rachel Weisz ini.

DEWI RETNO

