Han So Hee Rela Naikkan Berat Badan 10 Kg Demi Drama Korea My Name

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Han So Hee mengaku berat badannya bertambah hingga 10 kilogram demi berperan sebagai Yoon Ji Woo di drama Korea terbarunya, My Name. Han So Hee harus berlatih bela diri selama berbulan-bulan demi mendalami perannya.

Hal itu membuat massa ototnya bertambah 10 kilogram. "Karena saya banyak berolahraga dan saya makan apa yang saya inginkan, karena itu berat badan saya bertambah 10 kilogram," kata Han So Hee dalam konferensi pers virtual My Name pada Selasa, 5 September 2021.

Totalitas dan pengorbanan Han So Hee dalam belajar seni bela diri untuk membintangi My Name dipuji oleh lawan mainnya, Park Hee Soon. Ia melihat Han So Hee menjadi orang yang berbeda sejak bermain di My Name. "Han So Hee bahkan belum pernah mencoba pilates sebelum serial ini. Dia benar-benar tidak terbiasa berolahraga tetapi sekarang dia orang yang berbeda,"kata Park Hee Soon.

Han So Hee belajar bela diri selama tiga bulan sebelum proses syuting My Name dimulai. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih karena tidak ingin membebani lawan mainnya. "Saya banyak berlatih bukan hanya untuk melindungi diri saya sendiri tetapi saya benar-benar ingin memastikan bahwa saya tidak menyakiti siapa pun dan menyelesaikan proyek dengan aman," kata Han So Hee.

Sutradara Kim Jin Min telah melihat potensial dari Han So Hee untuk menjadi bintang utama di drama Korea dengan genre action. Sejak awal Kim Jin Min, telah bertanya berulang kali kepada Han So Hee apakah sungguh-sungguh ingin berlatih keras untuk memerankan Yoon Ji Woo. Mengingat di drama-drama sebelumnya, The World of the Married dan Nevertheless, Han So Hee tampil lebih feminin dan sama sekali tidak menunjukkan kemampuan bela dirinya.

"Saya mengatakan kepada Han So Hee bahwa banyak orang berpikir bahwa Anda adalah aktris yang cantik sehingga Anda akan memiliki banyak potensi untuk memainkan peran tersebut tetapi serial ini mungkin menjadi kesempatan Anda untuk menampilkan adegan fisik yang cukup keras," kata Kim Jin Min.

Han So Hee berperan sebagai seorang perempuan yang bergabung dengan sebuah organisasi kriminal untuk mencari pembunuh ayahnya. Dengan menggunakan nama samaran, ia menjadi mata-mata di kantor kepolisian dan menemukan kenyataan yang menyakitkan saat menuntaskan aksi balas dendamnya.

My Name adalah sebuah serial laga noir karya sutradara Kim Jin Min yang pernah bekerja sama dengan Netflix untuk serial Extracurricular. Serial ini dibintangi oleh Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, Kim Sang Ho, Lee Hak Ju, Jang Yull, dan masih banyak lagi. Serial penuh aksi My Name akan tayang pada 15 Oktober 2021 di Netflix.

