Rilis Lagu Pertandingan, Makna Cinta Zara Leola dari Sisi Berbeda

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Zara Leola merilis lagu terbaru berjudul Pertandingan. Di lagu ini, Zara memaknai cinta tidak hanya dalam bentuk menyayangi, melindungi,

mengasihi dan lainnya. Ia merasa sebuah cinta yang seimbang itu memiliki sisi yang berbeda, yakni cinta yang keras atau tough love.

Lewat lagu Pertandingan, Zara ingin menyampaikan bahwa cinta yang lembut, bisa saja melunakkan orang yang kita cintai. Mereka akan merasakan apapun yang dilakukan bisa dimengerti dan diterima. Padahal cinta tidak hanya itu, melainkan cinta yang mendidik, berproses dan bertumbuh.

“Lagu ini sebenarnya menceritakan bahwa dalam sebuah hubungan, kita harus fight for something, supaya kita bisa pertahankan our relationship or even friendship karena menurutku cinta itu nggak cuma untuk pasangan kita, tapi bisa juga untuk keluarga dan sahabat," kata Zara dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Selama proses pembuatan, Zara dibantu oleh Eka Gustiwana. Menurutnya, bekerja sama dengan Eka Gustiwana sangatlah menyenangkan dan menambah pengalaman terutama dalam menyanyikan lagu berbahasa Indonesia.

Yang pasti, proses penggarapannya seru banget, apalagi jujur aku jarang nyanyiin lagu berbahasa Indonesia yang bergenre kaya gini. Kita semua di sini excited banget dengan hasil jadinya. Proses ini sendiri kurang lebih memakan waktu satu bulan untuk merevisi lagu dan rekamannya," kata remaja 15 tahun ini.

Putri pertama dari Enda Ungu ini berharap pesan yang ingin ia sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pendengarnya. “Harapan dari aku, semoga kalian semua suka dengan lagu Pertandingan ini. Pesan di lagu ini bahwa kita harus berjuang untuk mencapai sesuatu demi relationship or friendship kita sendiri," kata Zara.

Lagu Pertandingan dari Zara Leola rilis pada 1 Oktober 2021 di seluruh platform musik digital yaitu Apple Music, Spotify, Joox, Langit Musik, Youtube Music, Noice dan Resso. Dan untuk official video klipnya dapat ditonton di Youtube Musica Studio’s.

