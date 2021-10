Serial Petualangan Supranatural, Just Beyond Akan Tayang di Disney+ Hotstar

Serial Just Beyond tayang eksklusif pada Rabu, 13 Oktober 2021. Foto: Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar telah merilis trailer dari serial terbaru berjudul Just Beyond dari dunia karya R.L. Stine. Serial antologi dengan delapan episode ini akan menghadirkan kumpulan cerita menakjubkan yang akan membuat penasaran tentang realita yang ada.

Dalam setiap episodenya, serial ini menghadirkan berbagai karakter baru yang akan mengajak para penonton untuk bertualang dalam dunia supranatural yang dipenuhi oleh para penyihir, alien, hantu, dan dunia paralel. Seth Grahame-Smith menjabat sebagai penulis naskah dan showrunner dari Just Beyond.

Serial yang diangkat dari graphic novel karya R.L. Stine keluaran BOOM! Studios ini diproduseri secara eksekutif oleh Grahame-Smith, David Katzenberg, dan Aaron Schmidt melalui KatzSmith Productions. Stine dikenal sebagai penulis dari ratusan novel fiksi horor, termasuk seri Fear Street, Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, dan The Nightmare Room.

David Walpert dan Marc Webb juga menjabat sebagai executive producer, bersama Ross Richie, Stephen Christy, dan Mark Ambrose dari BOOM!. Marc Webb merupakan sutradara sejumlah film ternama, antara lain The Amazing Spider-Man, (500) Days of Summer, dan Gifted.

Stine juga akan mengambil bagian sebagai co-executive producer dalam serial produksi 20th Television, yang juga merupakan bagian dari Disney Television Studios.

"Senang bisa kembali dengan Disney untuk serial TV. Menulis Just Beyond untuk BOOM! Studios telah menjadi kegembiraan sejak awal," kata Stine dikutip dari Screen Rant pada Sabut, 9 September 2021.

Berdasarkan seri buku komik dengan nama yang sama, seri antologi ini akan mengeksplorasi dunia yang mengerikan di mana tiga siswa yang tidak curiga harus mengungkap misteri yang menakutkan.

Delapan episode dari Just Beyond akan tayang perdana secara eksklusif pada Rabu, 13 Oktober 2021 di layanan streaming Disney+ Hotstar.

