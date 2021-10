Dikabarkan Akan Dinikahi Chef Chandra Yudasswara, Tamara Bleszynski Minta Doa

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Tamara Bleszynski akhirnya membuka ke publik siapa kekasihnya saat ini. Tamara dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan Chandra Yudasswara yang berprofesi sebagai chef. Bahkan Tamara dikabarkan akan segera dinikahi oleh Chandra.

Baik Tamara maupun Chef Chandra Yudasswara mulai mengunggah kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing sejak beberapa hari lalu. Pada unggahan, Kamis, 30 September 2021, Tamara menuliskan keterangan, “Dìsini senang, disana senang…dimana-mana hatiku senang, asal kamu bahagia. Thank you for being sabar @chefchandra_y sebentar lagi…yahhh.”

Unggahan ini kemudian dianggap sebagai kode kalau pasangan ini akan segera menikah. Tamara mengunggah potongan judul berita dari sebuah media yang menyebut ia siap menikah kembali. “Jangan bising. Doain aja yah,” tulis Tamara mengomentari unggahannya.

Tidak diketahui sejak kapan mereka berhubungan, namun belakangan keduanya mulai berbagi tentang hubungan mereka ke publik. Tamara juga sering mengunggah pujian terjadap kekasihnya ini. “Kamu adalah si super bawel…semua makanan harus disajikan sempurna. Kamu adalah seni dan inspirasi dì dunia kuliner Indonesia. Thank you for being you @chefchandra_y,” tulis Tamara melengkapi unggahan foto Chandra yang sedang melakukan aksinya sebagai chef.

Begitu juga dengan Chandra yang kerap mengunggah pujian untuk kekasihnya ini. Unggahan pertamanya bersama Tamara ia buat pada Rabu, 29 September 2021. “Tawamu selalu membawa kebahagiaan, terima kasih telah menjadi dirimu,” tulisnya.

Jika pernikahan ini terjadi, maka akan menjadi pernikahan ketiga Tamara. Sebelumnya Tamara pernah menikah dengan Teuku Rafly Pasya dan memiliki satu anak laki-laki Teuku Rassya. Tamara kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan model Mike Lewis. Dari pernikahan itu mereka memiliki putra bernama Kenzou Leon Bleszynski Lewis.

Sejak berpisah dengan Mike, Tamara Bleszynski memilih menetap di Bali bersama Kenzou. Keputusannya untuk menetap di Bali ini sempat diduga karena karirnya yang meredup. Di Bali, Tamara membuka usaha rumah makan yang dinamai Teh Manis.

DEWI RETNO

