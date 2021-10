Jerome Polin Kirim Surat Sayang untuk Orang Tua di Billboard, Netizen Baper

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi Youtuber, Jerome Polin yang menulis surat cinta untuk kedua orang tuanya dengan media billboard dan dipasang di jalanan di Jakarta dan Surabaya membuatnya menjadi pembicaraan di Twitter. Aksi romantis ini trending di Twitter dan meramaikan linimasa yang merasa terharu sekaligus kalah romantis dengan mahasiswa jurusan Matematika Universitas Waseda, Tokyo, Jepang ini.

Cuitan dengan kata kunci Jerome memuncaki trending Twitter malam ini, Sabtu, 2 Oktober 2021. Lebih dari sepuluh ribu cuitan ikut merasakan haru dengan aksi Youtuber yang kini memiliki jumlah subscriber 7,4 juta itu.

"Gue bilang, 'aku sayang kalian,' langsung ke orang tua aja nggak pernah, ini Jerome bikin billboard segede gaban buat ngungkapin perasaannya ke orang tuanya....keren." cuit @catsedih. "Jerome kren banget dah, kalau gue bikin beginian pakai bahasa Jamet jadi terharu kagak ya nyokap bokap gue," cuit @tq3lll.

YouTuber Jerome Polin diundang upacara virtual 17 Agustus 2021 di Istana Negara. Instagram Story/@jeromepolin.

Ada netizen yang menertawakan dirinya sendiri andai dia mengikuti cara Jerome untuk mengungkapkan rasa sayang kepada orang tuanya. "Jerome ngirim surat buat ortu lewat billboard, sedangkan aku mungkin ngirim chat ke ortu tiba-tiba profil picturenya hilang, artinya aku diblock...hhaaa aku anak siapa," tulis @cursedkidd.

Netizen lain iseng bertanya seandainya memiliki rezeki lebih seperti Jerome, jika memasang billboard isinya soal apa. "Kalau punya rezeki kayak Mas Jerome, gini kira-kira kalian mau naikin billboard buat apa all?" cuit @skipberat. Jawaban pertanyaan ini lucu-lucu. Salah satunya yang ditulis pengguna akun Twitter bernama @divinityglow. "Pengen pasang foto diri sendiri waktu ultah dengan ucapan, 'Happy birthday sayang,' dari me my self and I."

Dalam aksinya, Jerome dibantu oleh kakak sekaligus manajernya, Jehian Panangian. Ia mengungkapkan rasa sayang, janji akan selalu membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya, berterima kasih, sekaligus permintaan maaf kepada orang tuanya lantaran tak pulang ke Indonesia selama dua tahun karena pandemi Covid-19.

(kiri ke kanan) Jerome Polin, Yusuke, Otsuka, dan Tomo yang tergabung dalam Wasedaboys. Instagram.

"Helo Mama dan Papa! Pasti kaget ya liat ini? Hehe, maaf ya. Jerome belum bisa pulang terus dari 2 tahun lalu. Kangen banget! Jadi....Nanti kita ketemu tanggal 5 Oktober ya. Persiapannya udah selesai 80 % nih. Tungguin ya Ma, Pa! Gak kerasa udah hampir 5 tahun di Jepang dan bentar lagi udah lulus. Makasih banyak ya Pa, Ma, udah ada terus buat Jerome sampe hari ini. Jerome bisa ada di titik ini, gak lepas dari dukungan dan doa papa mama. Jerome beruntung banget bisa jadi anak papa dan mama. Jerome berjanji akan selalu membahagiakan dan membanggakan kalian. Sehat-sehat terus ya, Pa. Ma. MANTAPPU JIWA. For Mama dan Papa terbaik yang Jerome pernah punya di dunia ini. Salam sayang, Jerome Polin," demikian tulisan di billboard itu.

Jerome Polin mengunggah foto saat kedua orang tuanya, Marojahan Sintong Sijabat dan Chrissie Rahmeinsa berpose dengan berlatar belakang billboard itu dengan ekspresi bahagia dan kebanggaan yang membuncah. Orang tuanya bangga dengan kesuksesan Jerome sebagai mahasiswa berprestasi, yang menempuh studi di Jepang karena beasiswa tapi juga sukses menjadi Youtuber.

Konten Youtuber Jerome Polin kebanyakan tentang kehidupan mahasiswa Indonesia seperti dirinya di Jepang. Ia mengajak teman-temannya asli Jepang yang dijuluki Waseda Boys itu untuk meramaikan konten Youtubenya.

