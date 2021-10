Cara Romantis Jerome Polin Tulis Surat untuk Orang Tuanya dengan Cara Tak Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - Youtuber, Jerome Polin membuat terharu dan bangga ayah ibunya dengan aksi yang dilakukan mahasiswa Jurusan Matematika Waseda University ini. Ia menulis surat ucapan terima kasih kepada orang tuanya dengan cara tak biasa: memasang billboard di jalanan Surabaya dan Jakarta pada Sabtu, 2 Oktober 2021.

"Helo Mama dan Papa! Pasti kaget ya liat ini? Hehe, maaf ya. Jerome belum bisa pulang terus dari 2 tahun lalu. Kangen banget! Jadi....Nanti kita ketemu tanggal 5 Oktober ya. Persiapannya udah selesai 80 % nih. Tungguin ya Ma, Pa! Gak kerasa udah hampir 5 tahun di Jepang dan bentar lagi udah lulus. Makasih banyak ya Pa, Ma, udah ada terus buat Jerome sampe hari ini. Jerome bisa ada di titik ini, gak lepas dari dukungan dan doa papa mama. Jerome beruntung banget bisa jadi anak papa dan mama. Jerome berjanji akan selalu membahagiakan dan membanggakan kalian. Sehat-sehat terus ya, Pa. Ma. MANTAPPU JIWA. For Mama dan Papa terbaik yang Jerome pernah punya di dunia ini. Salam sayang, Jerome Polin," demikian tulisan di billboard itu.

Jerome bekerja sama dengan kakak sekaligus manajernya, Jehian Panganian untuk membuat billboard dan memasangnya di Jalan Tidar, Surabaya, tak jauh dari kediaman keluarganya dan di jalanan di Jakarta. Ia mengunggah foto saat kedua orang tuanya, Marojahan Sintong Sijabat dan Chrissie Rahmeinsa berpose dengan berlatar belakang billboard itu dengan ekspresi bahagia dan kebanggaan yang membuncah.

Selain foto mama papanya yang bangga, Jerome juga mengunggah foto tangkap layar percakapan di Whatsapp group keluarganya. Terlihat di percakapan itu, Jerome mengunggah foto billboard dan dikirimkan ke Whatsapp keluarga dan menuai reaksi kakak dan orang tuanya.

Jerome Polin memasang billboard di Surabaya dan Jakarta sebagai ucapan terima kasih untuk orang tuanya. Foto: Instagram Jerome Polin.

"Wkwkwk MANTAP," tulis Jehian. "Wouw, kaget banget, merinding terharu. Di mana itu Nak?" tulis ayahnya. Ibunya mengirimkan foto sticker ungkapan sayang kepada anaknya nomor dua ini.

"My everything. Maafin Jerome ya Pa, Ma gak bisa pulang udah hampir 2 tahun. See you soon!! Btw, makasih buat Bang Ian dan tim yang udah bantuin! YEY," tulisnya pada keterangan unggahan itu, tiga jam lalu.

Jerome Polin menuai kesuksesan setelah merintis menjadi Youtuber sesaat setelah menjejakkan kaki di Tokyo, Jepang untuk berkuliah strata satu. Ia membuat konten tentang kehidupan mahasiswa Indonesia di Jepang bersama teman-temannya asal negara Matahari Terbit yang dijuluki Waseda Boys itu.

Konten yang hangat dan cara Jerome mengenalkan budaya Indonesia kepada kawan-kawan Jepangnya itu disukai banyak orang. Kini, kanal Youtube Jerome Polin yang bernama Nihongo Mantappu ini sudah memiliki jumlah subscriber 7,4 juta. Bersama kakaknya, Jehian Panangian, Jerome Polin masuk Forbes 30 under 30 di Asia, yang merupakan penghargaan untuk anak muda sukses di bawah usia 30 tahun.

