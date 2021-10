Cara Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Hiroaki Kato Maknai Hari Batik Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad, artis dan influencer paling berpengaruh di Indonesia, turut merayakan Hari Batik Nasional. Bersama istri, Nagita Slavina, dan putranya, Rafathar Malik Ahmad, mereka kompak mengenakan batik dengan motif dan warna senada lalu diunggahnya di halaman Instagram mereka yang memiliki pengikut 55,7 juta pemilik akun, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Keluarga terkenal di Indonesia ini mengenakan motif parang yang sudah dikombinasi modern berwarna pelangi. Dari foto yang diunggah, tampaknya ini foto lama lantaran perut Nagita yang sedang hamil besar belum terlalu kelihatan. Foto ini tampak indah dan menunjukkan kehangatan keluarga panutan masyarakat Indonesia.

"Selamat Hari Batik Nasional. Beragamnya motif batik dapat menyatukan kita sebagai satu kesatuan Indonesia. Ayo kita jaga warisan budaya kita, kebanggaan kita, dan identitas kita," tulis admin akun Instagram @raffinagita1717.

Ekspresi yang tergambar di wajah Raffi Ahmad dan Rafathar sama. Keduanya melihat dengan terpesona ke arah Nagita Slavina yang terlihat amat cantik dengan gaun batik itu, dilengkapi aksesoris cipluk yang memperindah kepalanya. Pesan itu sampai ke netizen yang turut merasakan senang melihat foto itu.

Hiroaki Kato merayakan Hari Batik Nasional dengan mengenakan Batik Dayak. Foto: Instagram Hiroaki Kato.

"Anak sama bapak pada ngelihatin mama Gigi yang cantik banget," tulis @kimiwatif. "Masyaallah gemes banget ngelihat keluarga RANS," tulis @sumiyati_yudi2. "Dalam hati aa Raffi, duh istri aing geulis pisan, gusti,"tulis @dewinnaia.

Berbeda dengan musisi asal Jepang, Hiroaki Kato. Ia membuat video reels untuk menunjukkan gayanya mengenakan Batik Tameng Dayak. "Batik Tameng Dayak adalah lambang pelindung dan rekan yang setia," katanya sambil memamerkan batik itu rancangan Mario Minardi.

Hiro mengaku jatuh cinta terhadap batik sejak menginjakkan kaki di Indonesia. "Mari kita harumkan nama batik Indonesia di seluruh pelosok dunia. This is our treasure, this is our heritage, this is Batik," kata suami Arina Mocca ini.

Baik Raffi Ahmad ataupun Hiroaki Kato, yang orang Jepang memiliki pemahaman yang sama tentang batik Indonesia. Batik, dari daerah manapun di Indonesia yang kaya budaya ini, menjadi pemersatu Indonesia.

