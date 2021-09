Anak Bergantian Masuk Rumah Sakit, Enno Lerian Dikuatkan Baca Pesan dari Netizen

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Enno Lerian belakangan tinggal di rumah sakit. Anak bungsunya baru saja selesai menjalani perawatan karena demam berdarah. Kini giliran putra kedua Enno yang dipanggil Aliy harus menjalani perawatan dengan sakit yang sama.

“Adeknya keluar rumah sakit hari ini dan kakaknya malah masuk hari ini. Tapi abang Aliy hebat, enggak ngeluh sama sekali padahal panasnya sempet hampir 41c,” tulis Enno di halaman Instagramnya, Rabu, 29 September 2021.

Enno juga mengabarkan kondisi Aliy melalui Instagram storynya. Aliy terlihat berbaring di tempat tidur rumah sakit usai diambil darahnya. “Bener aja kan, bundanya masih di kamar sama adek Aga, dan abang Aliy positif dan langsung mau dirawat. Tapi Alhamdulillah abang Aliy hebat, enggak banyak ngeluh pas nahan jarum masuk untuk ambil darah dan infus,” tulis Enno memuji putranya yang berusia lima tahun ini.

Mantan penyanyi cilik yang kini berprofesi sebagai penyiar radio ini juga mengabarkan kondisi demam Aliy yang masih tinggi. Ia mengunggah video yang memperlihatkan Aliy tidur ditunggui oleh Enno dan Aga. “Abang juga masih mau makan dan banyak minum, semoga sembuhnya lebih cepet jadi enggak perlu lama lama di rumah sakit deh,” tulis Enno.

Membaca pesan yang dikirimkan oleh netizen, menurut Enno, membuatnya mampu melewati hari-harinya di rumah sakit. Dukungan yang masuk juga membuat Enno kuat memikirkan masalah yang sedang menimpanya. “Alhamdulillah DM yang masuk seolah memeluk aku untuk sabar dan kuat serta ikhlas. Terima kasih sekali lagi support dan doanya,” tulis Enno.

Unggahan Enno Lerian ini mendapat balasan dari netizen yang ikut memberikan dukungan. “Kak Enno, ibu hebat! Anak-anak hebat, lekas sehat ya nak,” tulis Tantri Kotak. “Sayangku semangat ya! Get well soon untuk semuanya, kamu kuat,” tulis Richa Iskak. “Ya Allah, cepet sehat Aliy sayang, lu juga harus sehat ya noiy, jaga kesehatan,” tulis Risma Nilawati.

DEWI RETNO

Baca juga: Anak Lulus SMA, Enno Lerian Minta Wejangan Netizen