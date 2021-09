Secret Number Comeback Tanpa Denise karena Terhalang Kontrak, Lockey Kecewa

Dita Karang (dua dari kiri) berfoto dengan empat member girlband Secret Number. Aksi Dita dapat disaksikan pada peluncuran single album perdana mereka, Who Dis? pada 19 Mei 2020 mendatang. Sebelum Dita, gadis berdarah Indonesia, Zhayanya Meidi alias Vanya menjadi anggota girlband Z-Girls yang anggotanya berasal dari berbagai negara. Instagram/@DitakarangKoreksi pada 16 Mei 2020: Penambahan informasi mengenai Vanya, salah satu personel girlband K-Pop pertama dari Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Girl Group K-Pop, Secret Number mengumumkan kabar mengejutkan perihal comeback dalam waktu dekat. Melalui agensinya, Vine Entertainment menyatakan Secret Number dalam waktu dekat akan kembali dengan album ketiganya.

Namun, salah satu personel Secret Number, Denise dipastikan tidak akan ikut bergabung karena terhalang kontrak. "Kami ingin memberi tahu Anda sebelumnya sebelum promosi album ke-3 Secret Number. Anggota Secret Number, Denise tidak akan berpartisipasi dalam promosi grup kali ini karena penyesuaian kontrak eksklusifnya yang sedang berlangsung," tulis Vine Entertainment dalam pernyataan tertulisnya, dikutip dari Allkpop pada Kamis, 30 September 2021.

Tidak banyak memberikan penjelasan lebih detail, Vine Entertainment hanya memastikan akan menginformasikan lebih lanjut terkait promosi album ketiga Secret Number. "Kami akan memberi tahu Anda tambahan tentang promosinya di waktu mendatang setelah menyelesaikan penyesuaian. Kami meminta Anda untuk terus mendukung promosi Secret Number," tulis Vine Entertainment di akhir pernyataannya.

Kabar ini membuat para Lockey, penggemar resmi Secret Number kecewa. Mereka luapkan kekecewaan itu di kolom komentar Twitter resmi Secret Number. "Mending gausah cb dulu dah kalo begini. Maksud gw jdkabsksdhsjddjuxdhs dia main vocal loh. Yakali cb ga komplit gini teruss lockey seneng nya nanggung gitu? PLEASE VINE cepet beresin ini, jangan sampe dah amit amit Denise kenapa kenapa helpppppp sedihhhhhhh," tulis akun @Justmewwww.

Menurut mereka, Secret Number akan terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Denise. "Kalau @5ecretNumber tanpa Denise bagaikan masakan tanpa garam. Makan terlihat enak, nyata tapi ngak ada rasanya. Dan pada akhirnya makanan itu ngak ada yang mau makan. Aku butuh mereka, Lea, Dita Jinny, Soodam dan Denise, mereka paket komplit," tulis akun @melanieputri7.

Secret Number terdiri dari lima personel. Mereka adalah Denise, Jinny, Léa, Soodam, dan Dita. Denise dan Jinny berasal dari Amerika Serikat, Léa dari Jepang, Soodam dari Korea Selatan, dan Dita dari Indonesia. Secret Number memulai debutnya melalui lagu Who Dis? pada Mei 2020 kemudian comeback lewat lagu Got That Boom pada November 2020.

