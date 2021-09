Pesan Terakhir Lyodra Ginting Trending di Lima Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Lyodra Ginting sedang berbahagia lantaran lagu barunya Pesan Terakhir diterima dengan baik oleh penikmat musik. Bahkan video musiknya berhasil menjadi trending di lima negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong.

“Keren, trending di 5 negara dan nomor satu di negara sendiri @lyodraofficial,” tulis Verrel Bramasta yang menjadi model di video musik Lyodra, lewat Instagram Storynya, Selasa, 28 September 2021.

Lyodra tidak hanya mengunggah ulang unggahan dari Verrel, tapi juga dari beberapa akun penggemarnya. Ia juga mengunggah video reaksi dari penggemarnya yang sudah mendengarkan lagu ini. “Aa kakak Feli, maacii banyak,” tulisnya mengomentari unggahan dari Felicya Angelista.

Lagu Pesan Terakhir, sampai dengan saat ini sudah didengar sebanyak lebih dari 20 juta kali di layanan streaming Spotify. Lagu ini mengisahkan tentang perempuan yang tidak sanggup lagi bersama dengan orang yang tidak mencintainya. “OMG! Pesan Terakhir just hit 20 M streams on spotify. Thanks a lot guys!! You rock! Keep streaming,” tulis pemenang Indonesian Idol 2020 ini.

Mempunyai bakat nyanyi yang luar biasa sejak kecil, membuat Lyodra Ginting pernah diundang ke Istana Negara untuk bernyanyi dalam Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan juga Lyodra Ginting sudah tercatat di kompetisi menyanyi internasional dalam event lomba Festival Sanremo Junior 2017. Dengan membawakan lagu ciptaan Gita Gutawa berjudul Dear Dream, Lyodra berhasil menyabet gelar juara pertama dan mengalahkan 22 peserta dari 18 negara yang ikut serta. Foto/instagram/lyodraofficial

Sementara video musiknya sendiri sampai saat ini sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Lyodra mengajak penggemarnya untuk terus menonton video musiknya. “Maaf nih ya gaess, aku nih nonton video klip aku nih kayak berulang-ulang, berulang-ulang. Tapi enggak bosen, kenapa ya,” ujarnya di Instagram storynya.

Lagu Pesan Terakhir merupakan single terbaru Lyodra yang diciptakan oleh Mario G. Klau. Lagu ini diproduseri olah Tohpati. Single yang pertama kali rilis 7 Agustus 2021 ini masuk dalam album Debut Lyodra yang rilis 15 Juli 2021.

Lyodra dinobatkan menjadi juara dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020. Perempuan dengan nama lengkap Lyodra Ginting ini berhasil mengalahkan Tiara di malam Result and Reunion yang disiarkan secara langsung pada Senin, 2 Maret 2020 hingga Selasa dinihari, 3 Maret 2020.

