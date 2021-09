Mendadak Jadi MUA Demi Asisten Pribadi yang Gelar Hajatan, Titi DJ Tuai Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Diva Indonesia, Titi DJ membagikan pengalamannya saat menjadi make up artist (MUA) dadakan untuk asisten pribadinya. Penyanyi 55 tahun ini rela bangun pagi demi merias wajah asisten pribadinya yang akan menikahkan anaknya pada hari itu.

"Tadi bangun jam 4 pagi, untuk dandanin asisten pribadi saya yang sudah bekerja bersama saya selama 36 tahun. Namanya Marsini, panggilan sayangnya : Mersyong. Mersyong jadi karyawan saya sejak dia remaja sampai sudah punya suami," tulis Titi DJ di Instagram pada 25 September 2021.

Setelah menikah, suami Marsini yang bernama Slamet juga menjadi karyawan Titi DJ hingga memiliki tiga anak. Pada Jumat, 24 September 2021, anak perempuan pertama Marsini, Yuli menikah dan Titi DJ sejak awal telah siap untuk ikut berkontribusi dalam hari bahagia itu.

"Saat pertama kali mereka cerita akan mantu, saya langsung bilang bahwa di hari pernikahannya, khusus untuk Yuli akan saya sediakan MUAnya. Dan Mersyong akan saya dandanin!" tulisnya.

Akhirnya, Titi DJ memilihkan MUA terpercayanya bernama Yazid untuk merias wajah Yuli di hari pernikahannya. Yazid sudah sering dipercaya untuk merias wajah anak-anak perempuan dari Titi DJ. "Jadi saya rasa Yazid akan cocok untuk jadi MUA di hari istimewa Yuli. Terima kasih, Yazid. Yuli jadi semakin cantik," tulisnya.

Titi DJ mengungkapkan alasannya rela bangun pagi dan turun tangan untuk merias wajah Marsini. "Karena Ini saya anggap sebagai salah satu bentuk terima kasih saya atas kesetiaan dia selama ini. Dia dan Slamet sudah seperti keluarga saya sendiri, begitu juga anak-anaknya," tulisnya.

Ibu dari Stephanie Poetri ini teringat ia dan Marsini pernah hamil di waktu yang bersamaan sehingga usia Yuli dan Daffa, putra ketiga Titi DJ sama. Anak-anak Titi DJ dan Marsini juga cukup akrab sejak kecil. "Lucu yaaa! Yulipun teman main Salmaa Salwaa di rumah waktu mereka masih kecil-kecil. Jadi terharu banget deh tadi bisa dandanin Mersyong di hari pentingnya dia. Sayang banget sama kamu Syong," tulisnya.

Sejumlah sahabat memberikan pujian sekaligus terharu membaca cerita Titi DJ itu. "Luar biasaaaaa sayang," tulis Krisdayanti. "You are very kind hearted, Mbak Titi sayang ... Selamat buat Mersyong dan Yuli!!" tulis Reza Artamevia. "Kerennnn buti," tulis Ashanty. "Masha Allah Buti Baik dan Sayang Sekali," tulis Vega Darwanti. "Mba Titi, merinding aku bacanya yaa Allah," tulis Andien.

