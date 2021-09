Semakin Bikin Baper, Hometown Cha-Cha-Cha Episode 10 Raih Rating Tertinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha meraih rating tertinggi sejak tayang perdana 28 Agustus lalu. Rekor tersebut didapatkan dari penayangan episode 10 semalam.

Mengutip dari Soompi, Nielsen Korea menyatakan Hometown Cha-Cha-Cha episode 10 mencetak peringkat nasional rata-rata 11,4 persen. Dengan angka tersebut drama komedi romantis ini berhasil menempati posisi pertama dalam slot waktu di seluruh saluran dan membuat rekor baru untuk acara tersebut.

Drama yang dibintangi Shin Min Ah dan Kim Seon Ho ini juga memecahkan rekor pemirsa pribadinya di antara demografi utama penonton berusia 20 hingga 49 tahun, dengan mencetak rata-rata nasional sebesar 6,3 persen dan tetap menempati posisi pertama dalam slot waktunya.

Di episode 10, Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) dikejutkan dengan maling yang mendatangi rumahnya. Beruntungnya, Hong Doo Shik (Kim Seon Ho) datang dan menyelamatkan Hye Jin. Namun, Doo Shik terluka di bagian lengan karena ditusuk oleh maling tersebut. Hye Jin merasa bersalah karena Doo Shik terluka demi menyelamatkannya.

Sementara Ji Seong Hyun (Lee Sang Yi), sutradara yang juga merupakan kakak kelas Hye Jin telah memutuskan untuk mengungkapkan rasa sukanya yang telah ia pendam sejak lama kepada Hye Jin. Saat mendengar kabar rumah Hye Jin didatangi maling, Seong Hyun yang sedang dalam perjalanan ke Seoul langsung bergegas kembali ke Gongjin. Ia melihat Hye Jin menemani Doo Shik di rumah sakit dan membuatnya mengurungkan niat untuk menyatan perasaannya.

Namun kejadian tersebut justru membuat Hye Jin dan Doo Shik semakin dekat. Keduanya menghabiskan malam bersama di rumah Doo Shik. Untuk pertama kalinya, Doo Shik juga menceritakan hidupnya yang tidak banyak diketahui orang lain.

Hingga akhirnya Hye Jin menyadari rasa sukanya terhadap Doo Shik. Hye Jin langsung mengaku kepada Doo Shik kalau ia menyukainya. Pengakuan tersebut berbalas. Doo Shik juga mengakui kalau selama ini ia menyukai Hye Jin.

Pecinta Hometown Cha-Cha-Cha mengaku semakin baper dan penasaran berkat alur cerita yang ditampilkan di episode semalam. Terlebih lagi di cuplikan episode 11 yang akan tayang pekan depan, pasangan yang sama-sama memiliki lesung pipi ini mulai berpacaran dan semakin mesra.

"Baru selese nonton eps 10, kenapa baper banget nontonnya. Gilak nggak tau lagi, lucu banget Hong Banjang sama Hye Jin. Menangis! Can’t wait for the next eps! Siap-siap tambah baper, tambah nggak kuat sih," tulis @shr***. "Aaaa.. aku baper.. episode 10 pada menyatakan perasaan masing-masing," tulis @tip***. "Terimakasih kalian yg sukses bikin kami baper malam ini," tulis @tte***.

Hometown Cha-Cha-Cha menceritakan tentang seorang dokter gigi bernama Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) yang pindah dari Seoul ke desa tepi laut Gongjin. Ia bertemu dengan Hong Doo Shik (Kim Seon Ho) seorang pekerja serabutan yang sering membantu penduduk setempat dengan keahliannya. Hometown Cha-Cha-Cha tayang di Netflix setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 WIB.

