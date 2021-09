Dengarkan Lagu My Universe Coldplay X BTS, Begini Komentar Erick Thohir

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu kolaborasi Coldplay X BTS yang berjudul My Universe ternyata ikut didengarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Ia mengatakan alasan mendengarkan lagu yang dirilis pada Jumat, 24 September 2021 itu karena putri bungsunya yang merupakan penggemar BTS alias ARMY.

"Baru dikirimin, anak saya Alia, kerja sama Coldplay dan BTS, judul lagunya My Universe. Disuruh dengerin, ya demi anak kita coba dengerin," kata Erick Thohir dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya pada Minggu, 26 September 2021.

Selama mendengarkan lagunya, Erick Thohir terlihat sesekali mengangguk-anggukan kepalanya mengikuti irama lagu. Salah satu bagian yang menarik baginya adalah saat vokalis Coldplay, Chris Martin menyanyikan lagu dengan Bahasa Korea bersama anggota BTS, Jungkook. "Nah, ini yang nyanyi bareng Jungkook sama Chris Martin. Ternyata Chris Martin bisa nyanyi Korea juga," katanya.

Erick Thohir semakin fokus menikmati video lirik yang telah ditonton lebih dari 28 juta kali itu. Di pertengahan lagu, ia juga ikut bernyanyi terutama pada bagian, "You, you are, my universe." Menurut Erick Thohir, sebagian besar lagu K-Pop berisi pesan yang penuh dengan harapan, tidak selalu membahas tentang cinta. "Lagu-lagu Korea banyak juga berhubungan dengan harapan tidak hanya cinta," katanya.

Untuk kolaborasinya sendiri, Erick Thohir merasa ini adalah keputusan yang tepat. "Momennya BTS sama Coldplay luar biasa sih karena memang BTS lagi naik daun, Coldplay juga band yang legendaris," katanya.

Selain musiknya yang menyenangkan, Erick Thohir mengatakan lirik lagunya juga mudah diingat bahkan sampai terngiang-ngiang di kepalanya. "Kolaborasi keren dan lagunya juga enak! Sekarang liriknya nempel terus di kepala. Daebak, hyung!" tulisnya pada keterangan video. "Fans Coldplay dan #BTSArmy.. sudah berapa kali nih muter lagu ini hari ini?"

Sebelumnya, Erick Thohir pernah ikut demam BTS Meal. Lewat Instagram, Erick Thohir menunjukkan satu paket BTS Meal untuk putri bungsunya, Alia. "Oleh-oleh untuk anak bungsu saya, Alia, BTS Meal. Hari ini saya minta tolong ke tim saya untuk coba belikan via drive thru dan masih kebagian," tulisnya pada 10 Juni 2021.

Komentar Erick Thohir terhadap My Universe Coldplay X BTS ini mengundang banyak reaksi dari netizen. Mereka menduga bahwa Erick Thohir sebenarnya juga merupakan ARMY. "Yuhuuuu.. Sekalian pak udah ada tu behind the scene-nya, ditonton ya," tulis @jeng***. "Bapak nih Army gak mau ngaku," tulis @laur***. "Sebenernya yang army Alia atau pak menteri @erickthohir ya? Kok sepertinya bapak hapal lagunya? Keren pak," tulis @nisi***.

Baca juga: Coldplay Umumkan Jadwal Rilis My Universe Kolaborasi dengan BTS