Pengalaman Angga Yunanda dan Caitlin Halderman Jadi Detektif di Film The Watcher

Poster film The Watcher. Foto: Disney+ Hotstar.

TEMPO.CO, Jakarta - Angga Yunanda dan Caitlin Halderman membintangi film terbaru The Watcher. Film yang disutradarai oleh Anggy Umbara ini menampilkan aksi heroik para remaja untuk mengatasi ancaman yang mengintai di sekitarnya, dikemas dalam genre drama-thriller dengan sentuhan komedi.

Angga berperan sebagai Krishna, remaja yang pintar, jago bermain futsal, peduli kepada teman, pemberani, namun tidak berdaya jika bertemu dengan perempuan yang dicintainya. Angga mengaku sejak awal ditawari untuk bergabung di film, sangat antusias dengan alur ceritanya.

"Ini salah satu genre yang baru juga buat aku yaitu drama-thriller dan ini pertama kalinya juga aku mainin karakter yang seperti ini, semoga enggak cuma menghibur kalian tapi juga bisa memainkan emosi dan perasaan saat menonton," kata Angga dalam konferensi pers virtual pada Rabu, 22 September 2021.

Selama syuting, kaki Angga harus digips untuk mendukung perannya sehingga ia harus menggunakan tongkat kruk untuk membantunya berjalan. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Angga selama syuting The Watcher namun berkesan. "Agak sulit bergerak, mau jalan dan beraktivitas lumayan sulit tapi itu jadi tantangan yang baru buat aku di film ini dan sangat seru dan pegal juga, jadi momen yang enggak bisa aku lupain," katanya.

The Watcher akan mengikuti petualangan keempat sahabat ini diawali dari sudut pandang tokoh utama yaitu Krishna (Angga Yunanda). Suatu hari, Krishna yang sedang bertanding futsal berusaha untuk menunjukan pesona dan keahliannya dalam bermain di hadapan Tiara (Caitlin Halderman), sang pujaan hati. Selama pertandingan berlangsung, Krishna kehilangan fokus dan tidak sengaja mencederai kakinya saat bertanding. Krishna pun terpaksa harus menggunakan gips dan melakukan masa pemulihan di rumah.

Sembari melakukan proses pemulihan di rumah, Krishna dikunjungi oleh kedua sahabat baiknya, Soni (Teuku Rizky) dan Tunggul (Yudha Keling). Keduanya datang untuk menghibur sekaligus memberikan Krishna sebuah hadiah, yaitu teropong binokular yang diharapkan dapat mengobati kerinduannya akan sosok Tiara yang kebetulan tinggal di seberang rumahnya.

Tiara ternyata menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Krishna melalui teropong tersebut dan memberanikan diri untuk menghubungi Krishna. Tanpa disangka, pesan singkat pertama dari Tiara ternyata berubah menjadi sebuah agenda rutin yang mendekatkan keduanya. Namun, pada suatu hari, Krishna tanpa sengaja melihat sekelompok pria yang tidak dikenal dengan gerak-gerik yang mencurigakan di sekitar rumah mereka.

Dipasangkan dengan Angga Yunanda, Caitlin Halderman mengaku tidak mengalami kesulitan untuk membangun chemistry. "Kita sama-sama easy going orangnya jadi enggak sesulit itu membangun chemistry apalagi kita tinggal di rumah bareng (di lokasi syuting), setiap hari bareng, sering main juga," kata Caitlin.

The Watcher akan tayang eksklusif di Disney+ Hotstar pada Jumat, 24 September 2021. Angga Yunanda berharap The Watcher dapat menghibur para pecinta film thriller. "Semoga The Watcher ini bisa menjawab kerinduan dengan teman-teman yang sudah sangat menantikan film-film deketif seperti ini dengan alur cerita yang sangat sulit ditebak, semoga penonton bisa terhibur dan bisa terinspirasi sama nilai moral yang baik di film ini," kata Angga.

