Netflix Dominasi Emmy Awards 2021 Lewat Serial The Crown dan The Queen's Gambit

Josh O'Connor berpose dengan penghargaan aktor utama serial drama terbaik "The Corwn", yang diraihnya dalam acara Primetime Emmy Awards ke-73 di Los Angeles, 19 September 2021. Piala yang diraiih oleh Josh O'Connor menambah koleksi piala yang diperoleh The Crown dalam Emmy Awards 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Emmy Awards ke-73 digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 19 September 2021. Netflix berhasil mendominasi piala Emmy Awards dengan total 44 penghargaan di tahun ini. Pencapaian tersebut adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan platform lain tahun ini.

Serial The Crown memenangkan kategori Serial Drama Terbaik, Sutradara Terbaik, dan Penulis Naskah Terbaik. Di kategori Serial Drama Terbaik, The Crown berhasil mengalahkan Bridgerton, Lovecraft Country, The Mandalorian, The Boys, Pose, The Handmaid’s Tale, dan This Is Us.

Para aktor yang terlibat juga berhasil memenangkan Emmy Awards tahun ini. Josh O’Connor yang berperan sebagai Pangeran Charles di The Crown musim ketiga dinobatkan sebagai Aktor Drama Terbaik mengalahkan Regé-Jean Page (Bridgerton), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Sterling K. Brown (This Is Us), Billy Porter (Pose), dan Matthew Rhys (Perry Mason)

Olivia Colman yang berperan sebagai Ratu Elizabeth II di The Crown musim ketiga dan empat, menang sebagai Aktris Drama Terbaik mengalahkan Uzo Aduba (In Treatment), Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Mj Rodriguez (Pose), dan Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Netflix dinominasikan untuk Emmy Awards terbanyak dari platform lainnya tahun ini, yaitu 29 nominasi. Penulis Naskah The Crown, Peter Morgan mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pidato singkatnya saat menerima piala penghargaan.

“Terima kasih, Netflix. Terima kasih, Sony. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada satu atau dua orang yang tidak ada di sini karena kami mulai syuting dalam beberapa jam. Michael Casey, khususnya. Andy Stebbing, Eve Swannell. Terima kasih, Ben Caron yang berada di New York, sutradara yang luar biasa. Julian Jarrold, Paul Whittington. Kita akan mengadakan pesta sekarang. Saya kehilangan kata-kata, dan saya sangat, sangat berterima kasih. Terima kasih," kata Peter Morgan dikutip dari Variety.

Serupa dengan The Crown, The Queen’s Gambit menang dalam kategori Serial Terbatas atau Antologi Terbaik di Emmy Awards 2021. Serial yang dibintango Anya Taylor-Joy ini berhasil mengalahkan WandaVision, I May Destroy You, Mare of Easttown, dan The Underground Railroad. The Queen's Gambit juga memenangkan kategori Sutarada Serial Terbatas atau Antologi Terbaik.

Produser eksekutif The Queen's Gambit, William Horberg berterima kasih kepada penonton karena telah membuat serial ini sukses. "Terima kasih untuk Netflix. Kalian melakukan hal yang paling langka selama ini: Anda mengambil kesempatan pada materi yang berisiko. Dan Anda memercayai pembuat film," kata William Horberg.

Ia juga memberi pujian kepada Anya Taylor-Joy sebagai Beth Harmon di The Queen’s Gambit. "Anda menginspirasi seluruh gadis dan perempuan muda untuk menyadari bahwa patriarki tidak memiliki pertahanan melawan ratu kita," katanya.

Di Emmy Awards 2021, Netflix mengalahkan HBO dan HBO Max yang memenangkan total 19 penghargaan HBO meraih 10 penghargaan termasuk lewat serial komedi Hacks dan Mare of Easttown. Disney Plus memenangkan total 14 penghargaan di tahun ini, bertambah delapan dari tahun lalu. Apple TV Plus juga meraih 10 penghargaan lewat serial komedi Ted Lasso.

