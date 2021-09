Lewat Acara Tudum, Penggemar Bisa Lebih Dekat dengan Para Aktor Serial Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan kesempatan bagi para penggemar dari seluruh dunia untuk lebih dekat dengan puluhan aktor ternama lewat acara Tudum. Pemilihan nama acara tersebut diambil dari suara yang terdengar setiap kali memulai menonton tayangan di Netflix, Tudum.

Acara ini akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Netflix dan di Twitter dan Twitch. Penggemar dari Indonesia bisa menyaksikannya di kanal YouTube Netflix Indonesia yang nantinya akan menggunakan Bahasa Indonesia dalam siarannya. Tudum akan menampilkan bintang-bintang favorit, cuplikan pertama eksklusif, pengumuman baru yang menarik, dan banyak lagi, mulai Sabtu, 25 September 2021.

Para pemeran Stranger Things dan Bridgerton, Henry Cavill, Lily Collins, Idris Elba, Dwayne Johnson, Song Kang, N-Ko, Kai dari EXO akan menjadi salah satu pemandu acara untuk Tudum: Korea Spotlight. Penggemar akan mendapat kesempatan untuk menyaksikan dan mendengarkan cerita dari bintang favorit mereka dalam berbagai segmen dan panel berbeda sepanjang acara.

Selain itu, penggemar juga akan mendapat bocoran mengenai season baru serial The Witcher, Bridgerton, Stranger Things, dan lainnya. Penggemar anime akan dimanjakan saat Netflix menyambut deretan karya yang akan datang sekaligus yang sudah dikenal dan banyak disukai, antara lain Aggretsuko, Bright: Samurai Soul, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie, ULTRAMAN, dan banyak lagi.

Beberapa bintang Korea, termasuk Song Kang dan Jung Hae In, akan tampil di panggung Tudum. Penggemar juga akan mendapat informasi lebih banyak tentang konten Korea yang akan datang, seperti Hellbound, My Name, dan New World.

Tudum: Anime Spotlight mulai pukul 19.00 WIB di kanal YouTube Netflix Asia, Netflix Anime atau Netflix Indonesia. Tudum: Korean Spotlight mulai pukul 20.00 WIB di kanal YouTube Netflix Asia, Netflix The Swoon atau Netflix Indonesia. Tudum: India Spotlight akan mulai pukul 21.30 di kanal YouTube Netflix India.

