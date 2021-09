7 Fakta Dewa Gitar Jimi Hendrix, Pernah Diculik Usai Pentas

TEMPO.CO, Jakarta - Jimi Hendrix, yang berjuluk dewa gitar itu meninggal pada 18 September 1970. Pria kelahiran 27 Agustus 1942 ini ditemukan meninggal pada usia 27 tahun, di rumah kekasihnya, di London, Inggris.

Berdasarkan hasil pemeriksaan usai kematiannya, Hendrix diketahui meninggal karena tersedak dan kesulitan bernapas. Hal itu terjadi setelah ia mengonsumsi obat tidur dalam dosis tinggi.

Jenazah Hendrix lalu dibawa ke Seattle Washington untuk dimakamkan. Ia dikebumikan berdekatan dengan makam ibunya di Kompleks Pemakaman Greenwood. Pemakamannya saat itu dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan rekan-rekan musisinya, termasuk anggota dari grup band Experience.

Semasa hidupnya Jimi Hendrix merupakan gitaris yang memiliki pengaruh besar. Jimi Hendrix dinobatkan sebagai gitaris terbaik yang pernah ada oleh majalah Rolling Stone.

Melansir dari laman roadiemusic.com, ia dianggap sebagai gitaris listrik terbesar sepanjang masa. Selain itu, berikut ini fakta-fakta menarik tentang Jimi Hendrix yang dirangkum melalui berbagai sumber.

Jimi Hendrix memainkan gitarnya terbalik

Jimi Hendrix merupakan gitaris kidal dan banyak yang beranggapan bahwa ia memainkannya dengan terbalik. Namun, melansir dari laman superlive.id, Jimi Hendrix merangkai gitarnya sepeti gitar kidal dengan senar E rendah di bagian atas dan E tinggi di bagian bawah.

Tidak bisa membaca not musik

Jimi hendrix merupakan seorang musisi otodidak. Ia belajar bermain gitar dengan telinganya dan ia tidak bisa membaca not musik. Faktanya, ia menggunakan kata-kata atau bahkan warna untuk mengekspresikan dirinya.

Hanya merilis tiga rekaman

Jimi Hendrix hanya merilis tiga rekaman studio. Melansir dari laman roadiemusic.com, yang pertama adalah “Are You Experienced” pada 1967. Lalu, “Axis: Gold as Love" pada 1967 dan “Electric Ladyland” pada 1968.

Bergabung dengan Angkatan Darat

Jimi Hendrix tertangkap dua kali mengendarai mobil curian sebelum ia mencapai usia 19 tahun. Pada saat itu, ia diberi pilihan penjara atau bergabung dengan Angkatan Darat. Hendrix pun memilih dikirim ke Fort Campbell di Kentucky.

Pernah diculik usai manggung

Dalam buku Room Full of Mirrors: A Biography of Jimi Hendrix karya Charles R. Cross, dijelaskan bahwa Jimi pernah diculik setelah manggung di klub Greenwich Village, The Salvation.

Musisi dengan bayaran tertinggi di Festival Woodstock

Pada 18 Agustus 1969, Jimi Hendrix tampil di Festival Musik Woodstock. Ia bermain satu set lagu tanpa henti yang berlangsung selama sekitar dua jam. Penampilan itu pun menjadi pertunjukan terpanjang dalam kariernya. Ia mendapat bayaran lebih besar dari musisi lainnya, yakni sebesar 125 ribu dolar AS.

Tribute untuk Jimi Hendrix datang dari berbagai penjuru dunia

Sebagai pesohor pada masanya, kepergian Jimi Hendrix menjadi kehilangan besar bagi jagad musik dunia. Tak heran jika berpuluh tahun kemudian tribute untuk mendiang Jimi Hendrix masih muncul dari berbagai penjuru dunia.

Rumah Jimi Hendrix di London dari 1968-1969 dipulihkan pada 2016 dibangun persis seperti saat ia tinggal dan dibuka sebagai museum.

