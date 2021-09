Sebelum Kolaborasi dengan BTS, Coldplay Pernah Koleb dengan Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay merupakan grup musik rock alternatif asal Britania Raya yang dibentuk di London pada tahun 1996. Coldplay terdiri dari Chris Martin sebagai vokalis utama, Jonny Buckland sebagai gitaris utama, Guy Berryman sebagai bassis, dan Will Champion sebagai drummer. Tidak hanya terkenal di negara asalnya, namun Coldplay juga telah terkenal hampir di seluruh belahan dunia serta telah melakukan kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi terkenal.

Artis mana saja kah yang pernah melakukan kolaborasi dengan Coldplay? Seperti yang tertera pada Theblast.com, inilah beberapa kolaborasi Coldplay dengan sederet artis ternama:

1. Kanye West

Selain memiliki rekaman dan album klasik, Coldplay juga memiliki beberapa kolaborasi yang mengesankan dengan artis lain, salah satunya adalah Kanye West. Pada sesi "Homecoming" 14 tahun yang lalu, Coldplay berada di Abbey Road Studios, di mana mereka melakukan pertunjukan untuk BBC Radio 2. Kanye yang berada di satu tempat dengan Coldplay ternyata juga bekerja dengan insinyur Coldplay, yaitu Simon Rhodes. Kemudian, terjadilah kolaborasi sebab Kanye meminta Chris Martin untuk berada dalam rekaman "Homecoming" nya.

2. Michael Stipe

Pada tahun 2006, Chris Martin telah membantu korban Badai Katrina yang menghancurkan New Orleans pada Agustus 2005. Chris Martin berkolaborasi dengan Michael Stipe, yang merupakan anggota REM dalam rekaman "In The Sun" dengan Joseph Arthur sebagai digital EP. Hasil dari kolaborasi tersebut digunakan untuk membantu lingkungan di New Orleans yang telah terkena badai. Dalam kolaborasi tersebut, Chris Martin muncul di salah satu dari enam versi "In The Sun" dan lagu itu ditayangkan perdana di "Grey's Anatomy."

3. Rihanna

Coldplay juga berkolaborasi dengan Rihanna pada tahun 2011 untuk lagu "Princess of China". Kolaborasi tersebut membuahkan hasil, yaitu menjadi salah satu rekaman paling populer karena menempati urutan 20 di chart Billboard Hot 100.

4. Jay Z

Pada tahun 2008, Coldplay berkolaborasi dengan Jay Z pada remix mereka yang berjudu; "Lost". Martin juga memiliki hubungan yang sangat solid dengan bos Roc Nation. Pada saat itu, Martin menikah dengan Gwyneth Paltrow, dan keduanya selalu berhubungan dengan Jay Z dan Beyoncé. Martin menambahkan bahwa dia dan Jay Z merasa sangat cocok.

5. Emanuelle Kelly

Coldplay di Australia pernah kolaborasi dengan bintang idol, Emanuelle Kelley. Mereka menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon dengan Emanuelle yang difabel itu. Menguras air mata penontonnya.

6. BTS

Coldplay telah menghebohkan media sosial belakangan ini, pasalnya mereka akan melakukan kolaborasi dengan salah satu grup idola terkenal asal Korea Selatan, BTS. Uniknya, single berjudul "My Universe" yang diproduseri oleh Max Martin tersebut dinyanyikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Korea.

VALMAI ALZENA KARLA

