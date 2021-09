Bioskop Tanah Air Kembali Buka, Black Widow Tayang Mulai 16 September

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah penantian cukup panjang, Black Widow akhirnya akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai besok, Kamis, 16 September 2021. Film dari Marvel Studios ini menceritakan kisah masa lalu salah satu karakter paling ikonik dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Natasha Romanoff alias Black Widow, sebelum ia bergabung dengan Avengers.

Melalui film ini, penonton akan menemukan berbagai jawaban tentang latar belakang Natasha Romanoff yang belum pernah diungkap sebelumnya. Penonton akan melihat sisi lain dari karakter Natasha Romanoff untuk menjawab berbagai misteri tentang jati diri serta masa lalunya.

Black Widow pertama kali muncul dalam Iron Man 2 pada 2010 dan langsung mencuri perhatian penggemar film Marvel. Natasha Romanoff telah hadir dalam enam film Marvel Studios sebelumnya, termasuk The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame.

Mengambil latar waktu setelah Captain America: Civil War dan sebelum Avengers: Infinity War, film dengan genre spy-thriller ini akan mengungkap kisah Natasha Romanoff alias Black Widow saat ia harus kembali berhadapan dengan masa-masa kelam dalam hidupnya, akibat sebuah konspirasi berbahaya yang berhubungan dengan masa lalunya mulai terungkap.

“Menurut saya, film ini sangat menyenangkan karena kita dapat bermain dengan ekspektasi para penonton. Kita mengeksplorasi sisi lain Natasha yang belum terungkap. Kita diajak untuk mengenal keluarga, cinta, dan cita-citanya yang tidak pernah diketahui sebelumnya,” kata sutradara Cate Shortland dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 15 September 2021.

Tidak hanya mengajak penonton untuk menyelami lebih dalam kehidupan Natasha, film ini juga mengisahkan kehidupan orang-orang disekitarnya yang turut membentuk pribadi Natasha. “Saya tahu banyak tentang karakter ini, karena ia ada di dalam diri saya, tetapi, saya belum berkesempatan untuk menelusuri karakter ini lebih dalam," kata Scarlett Johansson.

Johansson merasa menemukan banyak hal menarik mengenai Black Widow di film ini, baik kekuatan maupun kelemahan lain dalam dirinya. "Rasanya sangat menyenangkan bagi saya. Tidak banyak aktris yang mendapat kesempatan untuk menyelami karakter yang ia mainkan selama 10 tahun seperti ini,“ katanya.

Black Widow dibuat berdasarkan komik Marvel yang dirilis pertama kali pada tahun 1964. Selain Scarlett Johansson, Black Widow juga dibintangi sejumlah bintang ternama seperti, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Rachel Weisz sebagai Melina, dan David Harbour sebagai Alexei alias Red Guardian. Black Widow disutradarai oleh Cate Shortland dan diproduseri oleh Kevin Feige bersama Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Nigel Gostelow dan Scarlett Johansson sebagai eksekutif produser, serta Brian Chapek dan Mitch Bell sebagai co-produser.

