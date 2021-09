Ramai Meme Kim Kardashian di Met Gala 2021, dari Dementor hingga Pokemon

Kim Kardashian saat menghadiri acara Met Gala 2021 bertemakan In America: A Lexicon of Fashion di Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, New York City, 14 September 2021. Gaun hitam kreasi Balenciaga terdiri dari t-shirt curve di bawah t-shirt dress dengan bodysuit, yang digabungkan dengan pantaleggings, jersey gloves dan kain hitam yang menutupi seluruh wajahnya. REUTERS/Mario Anzuoni