Akun IG John Lennon Unggah Lirik Lagu Imagine dalam Bahasa Jawa dan Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Ahad, 12 September 2021, akun Instagram Official dari John Lennon ramai diperbincangkan di jagat Internet. Hal ini dikarenakan akun yang diikuti lebih dari 2 juta pengguna ini mengunggah penggalan lirik Imagine all the people, Living life and peace dari lagu Imagine milik John Lennon ke berbagai bahasa yang ada di dunia.

Unggahan ini juga menghiasi kanal-kanal media sosial masyarakat Indonesia lantaran akun tersebut mengunggah lirik lagu Imagine itu dalam bahasa Indonesia. Pertama, akun tersebut mengunggah lirik tersebut dalam Bahasa Indonesia, “Bayangkan semua orang hidup dengan damai,” tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Masih dalam slide yang sama, akun ini memberi kejutan dengan mengunggah terjemahan dari lagu Imagine dengan Bahasa Jawa. “Bayangke kabeh wong urip tentrem,” tulisnya. Hal ini banyak menimbulkan respon bagi masyarakat Indonesia.

Pemilik akun @dwita0809 menuliskan, “Boso jowo rekkk.” Selain itu, pemilik akun @mfaisalab juga memberikan respon dengan menuliskan, “Ambu ambune areo colab karo ndarboyeng.” “John Lennon goes medhok,” tulis akun @icadddf.

Selain kedua bahasa tersebut, akun ini juga memposting penggalan lirik Imagine dalam bahasa Sunda di postingan yang berbeda. “Bayangkeun sadayana jalmi hirup tengtrem,” tulis akun tersebut. Hal ini langsung ditanggapi oleh pemilik akun @febyanjaniptrr, “Bayangkeun lamun John Lennon aya keneh,” tulisnya. Akun @vlntn_snrt juga memberikan komentar, “Nama tengah John Lennon adalah Asep,” ujarnya.

Respon yang begitu banyak dari netizen baik di Indonesia maupun berbagai belahan dunia lainnya, tidak lepas dari pesan lagu tersebut. seperti yang diketahui, lagu ini digubah John Lennon pada 1971 dan terinspirasi dari puisi istrinya, Yoko Ono.

Dalam sayatan-sayatan nada yang lembut dan empat chord yang khas, lagu ini sekilas terdengar seperti lagu santai untuk menemani seseorang menyeduh secangkir kopi di sore hari. Namun, diperhatikan lebih jauh, Lennon menambahkan lirik-lirik yang politis dan argumen sosial yang tajam— imagine a world without artificial divisions of faith, politics and greed—dengan suara dan piano yang dapat menembus kesuraman total.

Berikut Lirik Imagine, lagu John Lennopn yang fenomenal itu:

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin' for today

Ah

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin' life in peace

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one.

Selain The Beatles serta karya-karya yang menyertainya, John Lennon juga memberikan legacy kepada dunia dengan lagu Imagine-nya. Lagu ini juga menjadi anthem untuk perdamaian. Lagu ini juga diputar di radio-radio Amerika pasca tragedi yang menyerang gedung WTC (World Trade Centre) 20 tahun silam.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Lagu Imagine, John Lennon: Pesan Politik dengan Sedikit Madu