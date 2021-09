Han So Hee Tinggalkan Kesan Feminin di Drama Korea My Name

Han So Hee di drakor terbaru, My Name. Foto: Instagram Netflix Korea.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Han So Hee meninggalkan kesan feminin dan menjadi karakter baru di drama My Name. Dalam drama yang akan diputar di Netflix mulai 15 Oktober 2021, Han So Hee bertranformasi menjadi perempuan yang kejam.

Seperti dilansir dari Kdramastars, Senin, 13 September 2021, Han So Hee akan memerankan karakter Yoon Ji Woo, perempuan kejam yang melakukan pembalasan dendam untuk ayahnya. Karakter ini sangat jauh berbeda dengan karakter Han So Hee di serial drama terakhirnya Nevertheless. Dalam serial Nevertheless, Han So Hee berperan sebagai Yoo Na Bi yang manis, menarik dan rapuh.

Dalam poster yang dimuat di Soompi, 6 September 2021, Han So Hee benar-benar bertranformasi menjadi Yoon Ji Woo. Berdiri di lorong yang gelap dengan memegang sebuah pisau di satu tangan. Wajahnya terlihat dingin hampir seperti sadis dan penuh luka.

Han So Hee di drakor My Name. Foto: Netflix Korea.

Tidak hanya itu, dalam poster juga diperlihatkan beberapa pria yang tergeletak terluka di sekeliling Yoon Ji Woo. Bisa dilihat, Yoon Ji Woo seperti habis terlibat dalam pertarungan brutal dan berdarah. “Tidak apa-apa jika aku menjadi seorang monster. Aku akan membunuhmu,” bunyi tulisan di posternya.

Drama My Name berkisah tentang seorang wanita bernama Yoon Ji Woo yang bergabung dengan organisasi kriminal. Ia sebenarnya dalam penyamaran untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian ayahnya. Drama ini disutradari olah Kim Jin Min, yang juga menyutradarai Extracurricular, 2020.

Han So Hee di drakor terbaru, My Name. Foto: Instagram Netflix Korea.

Dengan peran ini, Han So Hee benar-benar menjadi berbeda dari karakter sebelumnya di The World of the Married dan Nevertheless. Di drama Korea The World of the Married, Han So Hee memerankan karakter wanita penggoda yang memancing kemarahan penonton.

Kabar Han So Hee akan bermain di drama ini sudah tercium sejak 11 Juni 2021. Namun saat itu manajemennya, 9ato Entertainment hanya berkomentar, “Memang benar ia menerima tawaran bermain di Undercover (judul awal), tapi belum ada keputusan apapun yang dibuat.”

Bukan hanya Han So Hee, aktor Ahn Bo Hyun dikabarkan akan menjadi lawan main di drama ini. Kabarnya Ahn Bo Hyun akan memerankan karakter Jeon Pil Do, detektif veteran yang mantan pejudo nasional. “Ahn Bo Hyun belakang mendatangi pertemuan untuk membahas Nemesis (judul yang diusulkan). Naskahnya belum keluar,” ujar agensinya FN Entertainment, 6 Agustus 2020.

DEWI RETNO | SOOMPI | KDRAMASTARS

