Avril Lavigne Hingga Megan Fox, 5 Seleb Hollywood Ini Pilih Nikah Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Nikah muda seringkali menuai pro dan kontra. Meski demikian, praktik menikah di usia muda sudah banyak dilakukan, termasuk di kalangan para artis Hollywood.

Tidak semua pasangan artis yang memilih nikah muda dapat mempertahankan hubungannya. Namun, tidak sedikit pula pasangan artis yang masih langgeng hingga sekarang.

Berikut ini adalah deretan artis Hollywood yang memutuskan untuk menikah di usia muda:

Freddie Prinze Jr. dan Sarah Michelle Gellar

Freddie Prince Jr. dan Sarah Michelle Gellar merupakan salah satu pasangan Hollywood yang hubungannya masih langgeng hingga sekarang. Melansir The Things, keduanya bertemu di lokasi syuting I Know What You Did Last Summer pada 1997 dan menikah di Meksiko pada tahun 2002. Ketika menikah, Freddie Prinze Jr. Berusia 26 tahun sementara Sarah Michelle Gellar berusia 25 tahun.

Snoop Dogg dan Shante Taylor

Rapper Snoop Dogg menikah dengan istrinya, Shante Taylor, ketika ia berusia 26 tahun. Mereka menjalin hubungan sejak masih di sekolah menengah dan akhirnya menikah pada 1997. Meski pernah berselisih pada 2004, pasangan ini tetap berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka hingga sekarang.

Victoria dan David Beckham

Artis Hollywood selanjutnya yang menikah di usia muda adalah Victoria dan David Beckham. Mereka baru berusia 23 dan 22 tahun ketika mulai berkencan pada 1997. Pasangan ini akhirnya menikah pada 1999 dan kini telah dikaruniai 4 anak yakni Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper.

Megan Fox and Brian Austin Green

Dilansir dari Cosmopolitan, aktris cantik Megan Fox menikah dengan Brian Austin Green pada tahun 2010 lalu. Kala itu, Megan baru berusia 24 tahun. Setelah menjalin hubungan selama 10 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Kini, Megan tengah menjalin hubungan dengan rapper Machine Gun Kelly.

Avril Lavigne dan Deryck Whibley

Penyanyi Avril Lavigne menggelar pernikahan dengan Deryck Whibley ketika berusia 21 tahun. Sayangnya, pernikahan pasangan ini tidak bertahan lama. Pada 2006, empat tahun setelah menikah, mereka akhirnya becerai secara baik-baik.

