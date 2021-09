Selain Atta Halilintar, Beberapa Artis Ini Pernah Ditunjuk Menjadi Duta

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal Dadang Hendra Yudha menunjuk Atta Halilintar sebagai Duta Bela Negara.

Penunjukan Duta bela Negara oleh Kementerian Pertahanan ini didasari lagu "This Is Indonesia" karya Atta Halilintar yang trending saat dirilis pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Karya pembuat konten di YouTube itu pun sempat bertengger di Times Square New York, Amerika Serikat.

Tak hanya Atta, banyak artis Indonesia yang dipilih menjadi duta baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial bertaraf dunia atas prestasinya. Para artis ini dikenal memiliki citra yang baik dan kepedulian sosial yang tinggi kepada masyarakat.

Mengutip dari berbagai sumber, beberapa artis yang pernah menjadi duta:

Agnez Mo

Agnez Mo pernah didapuk sebagai duta antinarkoba se-Asia pada 2007. Ia pun melakukan kampanye antinarkoba dan berkeliling beberapa negara Asia oleh organisasi internasional bernama Drugs Enforcement Administration (DEA) dan IDEC Far East Region.

Anggun C. Sasmi

Anggun memulai kariernya saat ia menetap di London. Setelah itu, ia pindah ke Prancis dan direkrut oleh Columbia Records. Anggun pernah mencatatkan dirinya sebagai FAO Goodwill Ambassador United Nations. Sebagai duta, tugas Anggun adalah meningkatkan kesadaran publik dan menyebarluaskan informasi tentang isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan dan kelaparan.

Nicholas Saputra

Dinilai memiliki komitmen kuat terhadap isu-isu sosial dan keinginan untuk menciptakan perubahan, Nicholas akhirnya didaulat sebagai Duta Nasional UNICEF.

Melanie Subono

Melanie pernah dipercaya menjadi duta antiperbudakan pada 2014. Selain itu, Melanie ditunjuk oleh UNICEF menjadi duta kampanye Tinju Tinja, yang mensosialisasikan untuk tidak buang air besar sembarangan.

Joe Taslim

Aktor kawakan ini pernah menjadi Duta Perlindungan Harimau dari World Wide Fund for Nature (WWF). Ia bertugas melakukan kampanye perlindungan harimau Sumatera pada tahun 2004 silam.

Nadya Hutagalung

Nadya Hutagalung pernah menjabat sebagai Duta Besar Global untuk Eatrh Hour WWF. Ia pernah berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari Hari Margasatwa Dunia. Ia didaulat sebagai Duta Besar Niat Lingkungan PBB pada 2017 silam.

Fery Salim

Ferry Salim menjadi Duta Nasional UNICEF di Indonesia sejak 2004. UNICEF adalah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang.

WINDA OKTAVIA

