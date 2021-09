Ziarah ke Makam Istri Calon Suami, Melanie Putria: Izinkan Aku...

TEMPO.CO, Jakarta - Pernikahan Melanie Putria dengan tunangannya, Aldico Sapardan semakin dekat. Aktris sekaligus presenter itu belum lama ini mengunjungi makam istri pertama Aldico, Rizka Ismailia Puteri yang meninggal karena kecelakaan pada 2014 lalu.

"Assalamualaikum Puteri, ini kali pertama aku datang. @aldicosapardan banyak bercerita tentangmu. Dan semuanya indah," tulis Melanie di Instagram pada Minggu, 12 September 2021.

Banyak hal mengenai Puteri yang diceritakan oleh Aldico selama ini. Namun cerita-cerita tentang Puteri justru membuat ibu satu anak itu terasa pedih. "Pedih bukan karena mendengar dia menyebut namamu. Bukan itu. Tapi entah kenapa, aku seperti bisa merasakan kepedihan dan luka hatinya yang dalam saat harus kehilanganmu," tulisnya.

Puteri Indonesia 2002 ini paham bagaimana perasaan Aldico saat harus kehilangan Puteri yang saat itu tengah hamil buah hati keduanya. "Kehilangan wanita yang sangat dia cintai dan malaikat kecil yang saat itu sedang sangat kalian nantikan kehadirannya," tulisnya.

Melanie Putria merupakan mantan istri Angga Puradiredja vokalis Maliq & D'Essentials. Pernikahan keduanya terjalin selama sembilan tahun dan telah dikaruniai seorang anak. Aldico Sapardan juga memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan Puteri yang merupakan None Jakarta 2004. Puteri meninggal akibat kecelakaan beruntun di KM 24 Tol Kamal arah Bandara Soekarno-Hatta pada Juni 2014.

Kedatangan Melanie dan Aldico ke makam Puteri bukan tanpa alasan. Keduanya meminta restu untuk pernikahan yang sebentar lagi akan mereka langsungkan. Melanie meminta izin kepada Puteri untuk menjadi pendamping Aldico sekaligus ibu dari putranya.

"Puteri, izinkan aku buat menyayangi Kiko dan Akira ya. Tidak ada yang mampu menggantikan kehadiranmu untuk Akira sampai kapanpun. Tapi paling tidak, izinkan aku menemani Kiko untuk menjaga dan membesarkannya. Bersama-sama dengan Sheemar," tulisnya.

Di akhir unggahannya, Melanie mendoakan Puteri serta kedua orang tuanya yang juga telah tiada. "Tenang disana ya Put, ditempat yang terindah disisiNya. Allah sangat menyayangimu. Al Fatihah untukmu, Ayah dan Ibumu," tulisnya.

Membaca tulisan calon istrinya, Aldico yang merupakan dokter spesialis ortopedi merasa tersentuh. Ia berterima kasih kepada Melanie yang telah bersedia menemaninya ke makam istrinya. "Very touching, sayang. Makasi ya udah nemenin aku ke makam puteri dan orang tuanya kemarin. You really have a big heart. I love you, @melanieputria," tulis Aldico di kolom komentar. "Sama-sama sayang, terima kasih sudah ajak aku kesana. I love you," tulis Melanie.

Melanie Putria menerima lamaran dari Aldico Sapardan di Bali pada pertengahan Agustus 2021. Ia dilamar di dalam helikopter yang tengah terbang tinggi di udara. Aldico memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya. "Aku terima pinanganmu dengan Bismillah. I said yes!" tulis Melanie di Instagram pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Baca juga: Melanie Putria Dilamar Kekasih di Helikopter, Siap Raih Mimpi Bersama