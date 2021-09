Ungkapan Cinta Venna Melinda di Hari Ulang Tahun Verrell Bramasta yang ke-25

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Verrell Bramasta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada Sabtu, 11 September 2021. Di hari ulang tahun putra sulungnya, Venna Melinda memilih untuk mengunggah foto-foto lawas, mulai dari momen kelahiran Verrell 25 tahun lalu.

"Selamat Ulang tahun Ke 25 tahun Anakku @bramastavrl, niscaya panjang umur nya, sehat lahir bathin nya, Sukses Dunia Ahkirat dan Selalu dalam Lindungan Allah SWT," tulis Venna pada keterangan foto yang diunggah di Instagram kemarin.

Mantan istri Ivan Fadilla ini mengungkapkan rasa cinta yang disertai dengan doa dan harapan untuk Verrell di usianya yang semakin dewasa ini. "Mama sangat mencintaimu, lebih dari apapun di Dunia Ini, Mama akan selalu menjagamu, mama akan selalu mendoakkanmu," tulisnya.

Bukan hanya kepada Verrell, Venna Melinda berusaha untuk selalu mendampingi dua anaknya yang lain, Athalla Naufal dan putri bungsunya, Vania Athabina. Ia rela memberikan hidupnya untuk ketiga anak-anaknya.

"Mama akan selalu menjadi Pelindungmu, Mama akan selalu ada Di dalam hidup mu, mama selalu siap menjadi Orang yang akan mendedikasikan hidup mama untuk semua anak anak mama," tulis Puteri Indonesia tahun 1994 itu.

Perempuan 49 tahun ini mendoakan yang terbaik untuk Verrell di hari pertambahan usianya. Ia berharap putra sulungnya itu bisa semakin memberikan manfaat positif bagi banyak orang.

"Tidak terasa sudah 25 tahun umur nya @bramastavrl, Niscaya menjadi Anak yang Soleh, Orang yang ber Akhlak Mulia dan selalu bermanfaat bagi sesama dan yang paling utama Menjadi Umat yang Cinta Kepada Allah SWT, Amin YRA, I love you Anakku, My first love," tulisnya di akhir unggahan.

Para sahabat Venna Melinda ikut memberi selamat dan doa untuk Verrell Bramasta. "Happy bdy @bramastavrel__ kesayangan mama ven. Semoga selalu menjadi anak penyejuk hati dunia akherat," tulis Marini Zumarnis. "Happy Birthday @bramastavrl yang Handsome sayang mama," tulis Bella Saphira. Sedangkan Zaskia Sungkar justru salah fokus dengan penampilan Venna 25 tahun lalu. "Cantik banget tante MasyaAllah," tulis Zaskia.

