Trauma Teror 9/11 dalam 9 Film Hollywood Bertema Tragedi 11 September

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 11 September, 20 tahun lalu terjadi sebuah peristiwa yang membekas bagi Amerika Serikat. Peristiwa yang dikenal dengan 9/11, ulah para teroris yang membajak empat pesawat komersil milik AS dan menabrakkannya ke gedung-gedung penting, salah satunya menara kembar World Trade Center. Dalam peristiwa tersebut, terdapat 2.977 orang tewas di New York City, Washington DC, dan Pennsylvania.

Untuk mengingat peristiwa tersebut, beberapa film hollywood memproduksi film yang berkaitan dengan peristiwa teror 9/11. Inilah 9 film dengan tema tersebut:

1. Extemely Loud and Incredibly Close (2011)

Berdasarkan novel Jonathan Safran Foer dengan judul yang sama, Extremely Loud and Incredibly Close menceritakan kisah seorang anak yang kehilangan orang tuanya pada peristiwa 9/11. Oskar Schell (Thomas Horn) yang berusia sembilan tahun dan ayahnya dan Thomas (Tom Hanks) memiliki hubungan erat. Thomas merencanakan perburuan yang mendorong Oskar keluar dari zona nyamannya dengan mengharuskan dia menjelajahi New York City dan berinteraksi dengan orang lain.

2. Reign Over Me (2004)

Film ini menceritakan Kehidupan Charlie (Adam Sandler) yang runtuh ketika istri dan tiga putrinya meninggal karena peristiwa 9/11. Lima tahun kemudian, ia bertemu dengan mantan teman sekamarnya dari sekolah kedokteran gigi, Alan Johnson (Don Cheadle). Alan terkejut melihat betapa Charlie telah berubah. Alan pun berusaha untuk menghidupkan kembali persahabatan mereka dan membantu Charlie kembali ke kehidupan normal.

3. The Report (2019)

Setelah 9/11, pemerintahan George W. Bush beralih ke “teknik interogasi yang ditingkatkan” untuk mengambil informasi dari teroris yang sebenarnya atau yang dicurigai. Setelah berita bocor bahwa CIA telah menghancurkan rekaman investigasi dari operasi tingkat tinggi al-Qaeda untuk menutupi contoh penyiksaan, Komite Intelijen Senat meluncurkan penyelidikan. Film ini menceritakan kisah upaya itu yang diakhiri pada tahun 2014 dengan laporan setebal 6.700 halaman yang sebagian besar masih dirahasiakan.

4. The Reluctant Fundamentalis (2012)

The Reluctant Fundamentalis menceritakan kisah Changez Khan (Riz Ahmed), seorang imigran Pakistan yang tinggal di Amerika Serikat. Namun, hidupnya di Amerika berubah drastis setelah 9/11. Dia pulang ke Lahore, Pakistan, di mana dia segera terjerat dengan agen CIA yang mencari seorang profesor perguruan tinggi Amerika yang telah diculik.

5. Zero Dark Thirty (2012)

Sutradara pemenang Oscar Kathryn Bigelow menceritakan kisah Maya, seorang agen CIA yang gigih dengan pekerjaannya yang memungkinkan untuk melakukan serangan Navy SEAL Team Six yang menewaskan Osama bin Laden, dalang 9/11.

6. World Trade Center (2006)

Film ini mengisahkan tentang setelah serangan teroris ke World Trade Center, gedung itu runtuh dan menimpa tim penyelamat dari Departemen Kepolisian Otoritas Pelabuhan. Will Jimeno dan sersan John McLoughlin ditemukan hidup terjebak di bawah reruntuhan sementara tim penyelamat berjuang untuk menyelamatkan mereka.

7. 9/11 (2017)

Film ini menceritakan tentangsaat pesawat pertama menabrak World Trade Center yang mengakibatkan lima penumpang lift di sana terjebak. Dipaksa untuk bersatu, mereka berjuang melawan segala rintangan untuk melarikan diri sebelum kehancuran besar terjadi.

8. Farenheit 9/11 (2004)

Film ini merupakan dokumenter mengenai tragedi 11 September 2001 yang menimbulkan banyak kontroversi. Pasalnya, film ini mengambil sudut pandang pihak pemerintah Amerika Serikat yang diduga memanfaatkan tragedi 9/11 untuk menyerang Afghanistan dan Irak.

9. The Second Day (2011)

Film ini menceritakan Brooke Peters masih berusia empat tahun pada 11 September 2001 dan sedang menjalani hari keduanya di sebuah TK yang tidak terlalu jauh dari World Trade Center. Saat menginjak usia 11 tahun, ia pun membuat sebuah film dokumenter dan menceritakan pengalamannya di hari tragedi tersebut.

