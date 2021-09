Kisah Unik Love Me Do, Single Pertama The Beatles yang Legendaris, ini Liriknya

TEMPO.CO, Jakarta - Membicarakan band Rock and Roll asal Liverpool, The Beatles tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu hal yang menarik dari band ini ketika merilis single debutnya, Love Me do. Walaupun dirilis di Inggris pada 5 Oktober 1962, nyatanya lagu ini sudah digubah oleh Paul McCartney dan John Lennon sejak 1958.

Selain menjadi single debut mereka, band ini juga merekam Love Me Do sebanyak delapan kali untuk BBC. Sebuah versi dari 10 Juli 1963 , direkam untuk acara Pop Go The Beatles. Lagu dimainkan Paul McCartney (bass dan vokal), John Lennon (vokal, harmonika, dan gitar), George Harrison (Gitar), dan Ringo Star (drum).

John Lennon mengatakan bahwa lagu ini sepenuhnya adalah milik McCartney. Ketika itu McCartney menggubahnya ketika mereka sedang melakukan perjalanan ke Hamburg, Jerman. Namun Lennon tidak menyangkal bahwa ia ikut dalam proses penggarapan album tersebut. "Paul menulis struktur utama ini ketika dia berusia 16 tahun, atau bahkan lebih awal. Saya pikir saya ada hubungannya di tengah penggarapan," ujar Lennon.

Berbeda dengan Lennon, McCartney menyatakan bahwa lagu ini dibuat bersama oleh personil The Beatles. Selain itu, lagu ini menjadi langkah awal band yang dijuluki The Fab Four ini dalam menulis lagu.

Berdasarkan beatlesbible.com, McCartney mengatakan, "Kami senang melakukannya, itu adalah hal yang sangat menarik untuk dicoba dan dipelajari, untuk menjadi penulis lagu. Saya pikir mengapa kami akhirnya menjadi begitu kuat adalah kami menulis begitu banyak melalui periode formatif kami."

Berikut lirik dari single pertama The Beatles ini.

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Someone to love, somebody new

Someone to love, someone like you

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Yeah, love me do

Whoa-oh, love me do

Lagu Love Me Do, the Beatles ini menjadi salah satu lagu legendaris John Lennon dkk. Iramanya yang rancak, khas rock n roll tahun 1960-an.

GERIN RIO PRANATA

