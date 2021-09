Marthino Lio dan Delia Husein Resmi Menikah, Cerita Web Series Jadi Kenyataan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Marthino Lio dan Delia Husein telah resmi menikah. Keduanya kompak membagikan momen hari bahagia mereka di Instagram pada Sabtu, 11 September 2021.

Beberapa jam lalu, Marthino mengunggah foto saat bersanding dengan Delia di acara pernikahan mereka. Delia mengenakan kebaya berwarna putih dan kain batik serasi dengan Marthino yang mengenakan beskap dengan warna senada. Keduanya bergandengan tangan dan tersenyum ke arah kamera.

"Saya kira saya hanya beruntung... Dan kami berdua mengubahnya menjadi keabadian," tulis Marthino pada keterangan foto tersebut.

Foto yang sama juga diunggah oleh Delia Husein. Lawan main Reza Rahadian di film Benyamin Biang Kerok ini menyatakan siap untuk bertumbuh dan berkembang bersama dengan Marthino yang kini menjadi suami sekaligus imamnya. "Untuk menyembuhkan, untuk tumbuh, untuk berkembang. Satu shaf dibelakang mu sekarang, cieeee," tulis Delia.

Unggahan tersebut dikomentari oleh Marthino. "Ini 30 menit yang akan bertahan seumur hidup," tulis Marthino.

Pernikahan Marthino dan Delia diketahui berlangsung kemarin di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Ini terlihat dari unggahan wedding organizer yang mempersiapkan acara pernikahan mereka. Dalam berbagai foto, Marthino dan Delia menunjukkan buku nikah dan cincin pernikahan mereka.

"Terima kasih telah mengizinkan kami berbagi di hari istimewa kalian. Kami senang melihat dua orang yang pantas mendapatkan kebahagiaan begitu banyak menemukannya satu sama lain. Semoga yang terbaik untuk kalian berdua @deliaahusein & @marthinolio," tulis akun Instagram @slamwedding pada Jumat, 10 September 2021.

Marthino Lio merupakan aktor kelahiran Surabaya, 26 Januari 1989. Puluhan film telah ia bintangi, antara lain Eiffel... I'm in Love 2, Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta, Matt & Mou, Mantan Manten, Sin, Tersanjung the Movie, dan yang terbaru adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Marthino pernah menikah dengan Anita Fauziah dan dikaruniai seorang putra.

Nama Delia Husein mulai dikenal sejak membintangi film Benyamin Biang Kerok tahun 2018. Perempuan kelahiran Jakarta, 5 Oktober 1999 ini berperan sebagai Aida, lawan main Reza Rahadian sebagai Pengki. Di tahun 2020, Delia kembali memerankan Aida di Benyamin Biang Kerok 2 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo.

Pasangan yang memiliki perbedaan usia 10 tahun ini pernah terlibat dalam web series Nikah Milenial yang ditayangkan di kanal YouTube Daikin Indonesia pada Agustus 2020. Keduanya menjadi pasangan suami istri, Marthino sebagai Adam dan Delia sebagai Dewi.

Kabar pernikahan Marthino Lio dan Delia Husein ini membuat penggemar web series mereka senang. Mereka tidak menyangka cerita dalam web series tersebut menjadi kenyataan. "Nikah milenial yg jadi kenyataan, selamat," tulis @rah***. "Favoritkuuuu dua-duanya sejak webseries nikah milenial. Selamat dan bahagia selalu till jannah both of you," tulis @mau***. "Jadi flashback sama film kalian yg uwu uwu ngontrak di rumah tante rempong," tulis @efa***.

