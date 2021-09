Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Nadine Chandrawinata Perdana Rambut Pendek

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebriti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara mengumumkan kabar kehamilan anak pertamanya setelah tiga tahun menikah. Kabar bahagia ini disampaikan tepat di hari ulang tahun Dimas yang ke-33 pada Jumat, 10 September 2021.

Saat mengucapkan selamat ulang tahun, Nadine memiliki sebutan baru untuk Dimas Anggara, yaitu calon ayah. "Dirgahayu calon ayah!" tulis Nadine di Instagram.

Perayaan ulang tahun Dimas digelar secara sederhana di rumahnya dengan tema Indonesia. Terlihat dari dekorasi bendera merah putih sebagai latar mereka berfoto dan tumpeng. Ada pula foto hasil pemeriksaan Ultrasonografi atau USG kandungan Nadine yang dicetak dengan ukuran cukup besar yang semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Pada foto kedua, Dimas mencium perut Nadine yang sudah semakin membesar.

Kakak kandung saudara kembar, Marcel Chandrawinata dan Mischa Chandrawinata ini meminta maaf soal dekorasinya yang kurang sempurna itu. Kemudian ia mengaku rela memotong rambutnya menjadi pendek untuk pertama kalinya demi sang buah hati. "Maafkan keganjalan pada huruf A, ga tau hilang kemana, karena mini dekor kita pakai yang ada dirumah saja, lalu yang baru adalah rambutku, hihihi, perdana potong pendek demi si baby," tulisnya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Dimas Anggara. Tanpa banyak berkata-kata, Dimas mengunggah foto-foto serupa di Instagramnya. Ia hanya mengungkapkan rasa cintanya kepada Nadine yang sebentar lagi akan menjadi ibu dari anaknya. "I love you till the end," tulis Dimas dilengkapi dengan tagar #ND yang merupakan gabungan inisial nama mereka berdua.

Para sahabat dari kalangan selebritas menyambut senang kabar kehamilan anak pertama Nadine dan Dimas. "Aaaah so happy nadin... lancar sampai lahiran yaah, happy b'day buat calon ayah nya," tulis Duma Riris. "Congratsss Nadine and @dimsanggara," tulis Denny Sumargo. "Sehat sehat bumilllll," tulis Bunga Zainal. "Aaaaw Selamat Nadun dan Dimas ikut bahagiaaaa! doa kami semoga perkembangan si baby sehat-sehat, mama dan papanya juga," tulis Artika Sari Devi.

Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata menikah di Nepal pada 8 Mei 2018. Kemudian mereka menggelar acara pernikahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 7 Juli 2018. Acara pernikahan tersebut hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Meski menjalani rumah tangga beda agama, keduanya selalu terlihat harmonis dan jauh dari rumor tidak sedap.

