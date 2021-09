Saat Fitri Carlina Gelar Konser Dangdut di Times Square New York

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dangdut, Fitri Carlina, melakukan konser dangdut di tengah-tengah Times Square, New York, Amerika Serikat. Dengan mendirikan panggung, Fitri menghibur orang-orang yang lalu lalang di sekitaran Times Square. Tampak beberapa perempuan paruh baya menggunakan kebaya dan jarik berjoget di depan panggung. “Dangdutan di tengah New York Tiimes Square with @fitricarlina,” tulis Denny Sumargo dalam Instagram Live, Kamis, 9 September 2021.

Denny bersama istrinya Olivia Allan ikutan berjoget diiringi lagu Maumere. Sementara Fitri yang menggunakan baju atasan kuning dan rok merah muda, terus berusaha mengajak pengunjung untuk ikutan berjoget. “Put your hands up,” teriak Fitri kepada pengunjung yang ramai mengabadikan.

Acara ini sendiri bagian dari grand launching Cafe Dangdut New York milik Fitri Carlina. Cafe ini sudah dibuka sejak Mei 2021 di New York. “Bismillah, Today is The D-Day. Grand Launching @cafedangdut_newyork and INDOPOP MOVEMENT Live Concert at Times Square NYC, USA. Mohon do’a restunya sobat-sobat tersayang,” tulis Fitri di halaman Instagramnya, Kamis, 9 September 2021.

Konser dangdut digelar di Times Square, New York. Foto: Instagram Fitri Carlina.

Fitri juga membagikan momen tersebut di Instagram Storynya. Ia menyebut pertama kali dalam sejarah musisi Indonesia mengadakan konser langsung di Times Square, New York. “Konser di times square dan kita dangdutan di sini,” ujar Fitri.

Fitri Carlina juga sempat menghadiri pagelaran yang memanfaatkan momentum New York Fashion Week bersama dengan selebritas yang dibawa oleh Eriogo, merek fashion Indonesia. Fitri sempat berfoto bersama Denny Sumargo dan Luna Maya. “Banyak yang tanya foto sama Kak @lunamaya enggak? Dan ini dia, terima kasih Kak Luna, you’re super humble and lovely,” tulis Fitri.

DEWI RETNO

