Julukan Toxic Twins untuk 2 Dedengkot Aerosmith Joe Perry dan Steve Tyler

Vokalis Aerosmith Steven Tyler, mengajak gitarisnya Joe Perry bernyanyi bersama saat beraksi dalam konser turnya yang berjudul "Aerosmith: Let Rock Rule" di The Forum, Inglewood, California (31/7). REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak bisa dipungkiri, Joseph Anthony Pereira atau yang lebih dikenal dengan Joe Perry merupakan salah satu gitaris yang memberikan andil cukup besar bagi dunia musik—khususnya Rock and Roll. Berdasarkan majalah Rolling Stone, Joe masuk ke dalam 100 gitaris terbaik sepanjang masa pada 2015 lalu.

Gitaris Aerosmith ini mengungkapkan band yang mempengaruhinya untuk bermusik adalah The Beatles. Hal ini ia dapatkan setelah ia melihat band yang digawangi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Star itu bermain di acara The Ed Sullivan Show. “Melihat mereka di TV mirip dengan hari libur nasional. Bicara tentang suatu acara. Saya tidak pernah melihat orang-orang terlihat begitu keren,” ujarnya.

Joe yang menempuh pendidikan di Akademi Vermont—sekolah persiapan khusus untuk laki-laki—banyak mendapatkan referensi musik dari teman-temannya. Untuk pertama kalinya Joe mendengarkan musik-musik yang dibawakan oleh Jimi Hendrix. Selain itu, disana ia juga terpengaruh band Rock asal Inggris seperti, The Who, The Kinks, dan The Yardbids—band Jimmy Page sebelum bersama Led Zeppelin.

Joe yang awalnya ingin menjadi seorang ilmuwan laiknya Jacques Cousteau, akhirnya ia mengubur hal itu demi menjadi seorang Rockstar. Hal ini bermula ketika ia membentuk band The Jam Band bersama Tom Hamilton—bassis Aerosmith. Namun, setelah bergabungnya Steven Tyler, Brad Withford, dan Joey Kramer, akhirnya mereka sepakat mengganti nama band tersebut menjadi Aerosmith.

Awalnya band ini lebih dikenal dengan tiruana dari The Rolling Stones. Namun pada era pertengahan 1970-an, band ini menemukan jati dirinya. Terbukti setelah mereka mengeluarkan album Toys in the Attic (1975) dan Rocks (1976). Kendati demikian, Aerosmith sudah mengeluarkan 2 album studio seperti Aerosmith (1973) dan Get Your Wings (1974).

Selama masa-masa tersebut, Joe yang dekat dengan Steven. Mereka berdua mendapatkan julukan “Toxic Twins”. Julukan ini tidak sembarang disematkan oleh banyak orang, sebab ketika itu mereka berdua kecanduan obat-obatan.

Ketergantungan Joe Perry terhadap obat-obatan berpengaruh pada pengerjaan album ke-5 mereka, Draw the Line. Ketika penggarapan album tersebut, Perry dan Tyler mengasingkan diri dari personil Aerosmith yang lain. Bahkan, mereka merekam track vokal dan gitar secara sendiri-sendiri. walaupun dengan kondisi tersebut album ini tetap mendapatkan sertifikat double platinum.

Perpecahan di tubuh Aerosmith terjadi ketika konser pada 1979. Ketika itu Aerosmith bermain bersama Van Halen, AC/DC, Ted Nugget, dan Foreigner. Di backstage saat konser tersebut, cekcok mulai terjadi ketika istri Perry melemparkan gelas kepada istri Tom Hamilton. Hal inilah yang membuat Tyler mengambil tindakan tegas dengan insiden tersebut dan berdebat dengan perry.

Banyaknya perbedaan pendapat ketika itu, membuat Joe hengkang dari Aerosmith walaupun tengah menggarap album studio ke-6 mereka Night In the Ruts. Setalah keluar dari Aerosmith, Joe mengumpulkan koleksi materi lagu miliknya yang belum direkam, yang kemudian menjadi dasar album solonya Let the Music Do the Talking (1980).

Pada 1981, Joe kembali mengeluarkan album yang bertajuk I’ve Get the Rock‘n’Rolls Again. Untuk album solo terakhir Perry dibuat pada 1983 dengan judul Once a Rocker, Always a Rocker. Namun album ini terhitung gagal karena hanya terjual sebanyak 40.000 kopi saja.

Memasuki Februari 1984, Joe Perry dan Whitford bertemu dengan sobatnya di Aerosmith, kemudian 2 bulan berikutnya mereka kembali bergabung hingga saat ini. Setelah Perry bergabung, Aerosmith menandatangani kontrak rekaman baru dengan Geffen Records. Sejak kembalinya Perry ke Aerosmith membuat band tersebut kembali merajai panggung-panggung musik Rock hingga saat ini.

GERIN RIO PRANATA

Baca: Gitaris Aerosmith Joe Perry Pernah Ingin Jadi Ilmuwan Seperti Jacques Cousteau