Saat Dave the Moffatts Cicipi Sate Klathak, Ini Reaksinya...

Dave the Moffatts Foto: Instagram Zaskia Adya Mecca.

TEMPO.CO, Jakarta - Dave the Moffatts, personel The Moffatts, menikmati waktunya saat di Yogyakarta. Dave hadir untuk menjadi bintang tamu di acara ulang tahun aktris Zaskia Adya Mecca. Dalam perayaan ulang tahun yang berlangsung Rabu, 8 September 2021, pria bernama panjang David Michael William Moffatt ini sempat mencicipi sate klathak yang menjadi suguhan di acara itu.

Seperti yang terekam di Instagram story Zaskia, Dave terlihat beberapa kali makan sate klathak. “Lezat,” ujar Dave mengomentari sate yang ia makan. Sate klathak adalah sate kambing yang dipotong besar-besar, biasa dijual di jalan menuju Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ditusuk menggunakan jeruji sepeda.

Beberapa teman Zaskia mencoba mengajarkan Dave untuk mengucapkan kata, “mantul.” Dave hadir di acara ulang tahun Zaskia sebagai bagian dari kejutan yang diberikan Hanung Bramantyo untuk Zaskia Adya Mecca. “Surprisenya enggak berhenti-henti, thank you,” ujar Zaskia.

Zaskia Adya Mecca bersama Dave the Moffats. Foto: Instagram Zaskia Adya Mecca.

Selain menikmati sajian makanan, Dave yang mengenakan pakaian dan kupluk berwarna putih juga menikmati sajian musik yang ada. Zaskia sendiri merasa seperti sedang merayakan ulang tahun ke-17, karena ada Dave di acara ulang tahunnya. “Yang kayaknya dulu enggak mungkin terjangkau, sekarang di depan mata. Mata bengep seharian nangis mulu gara-gara @hanungbramantyo, terlalu amazing,” tulis Zaskia melalui Instagram storynya.

Paginya, Dave diajak menikmati suasana studio Gamplong milik Hanung. Ia menikmati pagi dengan kongko di teras salah satu rumah di Gamplong. Selanjutnya, ia diajak belajar menenun. Pria asal Kanada itu tampak serius belajar menenun.

Band The Moffatts dibentuk tahun 1994 yang terdiri dari empat bersaudara Scott, Bob, Dave dan Clint Moffatt. The Moffatts sempat bubar dan kembali bersama untuk manggung di acara The 90’s Festival di Jakarta, 10 November 2018. Setahun kemudian mereka kembali bermain di Hard Rock Caffe Jakarta.

Dave the Moffatts saat ini memilih bersolo karir dan melakukan cover untuk lagu-lagu populer. Salah satu lagu yang pernah ia nyanyikan adalah lagu Tanpa Batas Waktu ciptaan Ade Govinda. “Banyak terima kasih teman! Aku suka chord progression pada bagian coda, “tapi dekat di doa” dan pengucapan bahasa Indonesia yang sangat bagus, keren,” tulis Ade Govinda mengomentari video cover yang dilakukan oleh Dave.

DEWI RETNO

Baca juga: Suami Datangkan Dave the Moffats, Zaskia Adya Mecca: Tahun Depan Baby Face, Ya?