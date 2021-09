Live dari London, Craig David Hadir di Mola Chill Fridays Besok Malam

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Craig David akan hadir di Mola Chill Fridays pada Jumat, 10 September 2021 jam 9 malam. Bersama party brandnya TS5, penyanyi sekaligus pencipta lagu, rapper, DJ dan produser asal Inggris ini akan menghibur masyarakat Indonesia di rumah selama kurang lebih satu jam dengan format DJ set.

Craig David tahun ini baru saja dianugerahi gelar MBE (Member of the Order of the British Empire) atas karya dan jasanya pada musik oleh Kerajaan Inggris. Lagu-lagu Craig David tak pernah absen diputar di sejumlah klub Tanah Air selama periode 2000-an. Beberapa lagunya yang dikenal secara luas antara lain Rendezvous, 7 Days, Insomnia dan Walking Away.

Pria 40 tahun ini juga pernah tampil secara langsung di hadapan publik Indonesia pada 2003 dan 2018. Dengan fasih ia bisa mengatakan “Sampai Jumpa” dalam video yang dikirimkannya pada Mola. Meski sudah sempat melakukan penampilan secara offline di beberapa konser di 2021, namun meningkatnya angka kasus Covid-19 membuat Craig David terpaksa harus menunda rencana konser besar perayaan 20 tahun ia berkarya. Konser bertajuk Hold That Thought UK Arena Tour pun dijadwalkan pada April 2022.

“Mola Chill Fridays selalu menampilkan berbagai musisi dari dalam maupun luar negeri. Dalam rangka persiapan Mola Chill Festival ke-3, kami sedang membuka kesempatan audisi online untuk para musisi tanah air yang ingin tampil di Mola Chill Festival London," kata Mirwan Suwarso, perwakilan Mola dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Kamis, 9 September 2021.

Mola masih membuka #MolaChillAudition hingga Jumat, 24 September 2021. "Kita nantinya akan bisa menyaksikan musisi Indonesia berbakat tampil di Mola Chill Festival London pada 29 Oktober 2021 mendatang. Syarat dan ketentuannya bisa dilihat di media sosial @mola.living,” kata Mirwan.

Berbagai musisi lokal dan luar negeri yang telah tampil di Mola Chill Fridays bisa dinikmati melalui Video On-Demand Mola Chill Fridays dengan berlangganan paket terbaru Mola yang dimulai dari Rp 50 ribu melalui aplikasi mobile Mola, atau situs Mola.tv dan Mola Polytron Box. Aplikasi mobile Mola juga bisa diunduh langsung di apps store dan google play.

