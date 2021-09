Suami Datangkan Dave the Moffats, Zaskia Adya Mecca: Tahun Depan Baby Face, Ya?

TEMPO.CO, Jakarta - Ulang tahun Zaskia Adya Mecca ke-34 kali ini sangat spesial. Suaminya, Hanung Bramantyo memberikan kejutan mahal, dengan mendatangkan Dave Moffatts, salah satu personel band The Moffatts ke Yogyakarta sebagai hadiah ulang tahun untuk istri tercinta.

“Gaess aku lagi agak susah napas, beneran ini susah napas. Hari ini luar biasa banget, aku enggak ada expect banget. Lihat di samping aku ada siapa?” ujar Zaskia sambil mengenalkan Dave the Moffats yang sudah duduk di depan keyboard.

Dalam perayaan ulang tahun Zaskia, Rabu, 8 September 2021, Dave membawakan lagu-lagu The Moffatts yang populer, I Miss You Like Crazy. Dave bahkan meminta Zaskia untuk menemaninya bernyanyi. “Aku ingin bilang, jika kamu tahu liriknya, aku akan senang kamu bernyanyi,” ujar Dave.

Zaskia sendiri akhirnya tidak ikut bernyanyi dan hanya menikmati suara Dave. Tampak Zaskia berkaca-kaca dan menyaksikan idolanya bernyanyi. “Ada Dave Moffatts samping aku, ini temen SD ku nonton semua dong. Temen SMP ku lihat siapa di sampingku,” ujar Zaskia.

Didatangi idola sejak kecil, membuat Zaskia masih tidak percaya dan menangis. Ia ikut menyanyikan lagu If Life is So Short. “Mau pingsan rasanya. Pengen cerita banyak soal @davemoffattmusic, tapi entar deh pas sudah agak tenang,” tulis Zaskia di halaman Instagramnya.

Zaskia Adya Mecca bersama suaminya Hanung Bramantyo dan kelima anaknya mengenakan baju adat saat memperingati HUT RI ke-76. Instagram.com/@zaskiadyamecca

Ibu lima anak ini selanjutnya membuat unggahan yang memuja suaminya. "Menikah denganmu, keputusan terbaikku! Aku hidup dengan mimpi-mimpiku, makasih sayang," tulisnya pada Kamis dinihari, 9 September 2021.

Di Instagram Story ia membuat video bersama suaminya. "Kamu luar biasa, dulu almarhum Glenn Fredly. Sekarang Dave Moffatts, tahun depan berarti Baby Face, tahun depannya lagi Brian McKnight, aku akan deg-degan kalau kamu bisa datangin Baby Face. Pokoknya makasih ya," katanya sambil bergelayut di lengan Hanung yang disambut kecupan sutradara film Bumi Manusia itu.

Dave the Moffatts juga mengaku senang dan menikmati acara ulang tahun Zaskia. Ia senang karena Hanung menghubunginya dan mengajaknya ke Yogya. “Aku akan menyanyikan lagu pertama kami dan aku minta kalian bantu menyanyi,” ujar Dave sebelum menyanyikan lagu I’ll be There for you.

Zaskia Adya Mecca juga mendapat ucapan selamat dari rekan-rekan selebritasnya. "Yaa ampun ada the Moffats di kecamatanku?” tulis Yosep Anggi Noen. “Gokz, hbd bia, sehat, bahagia, sukses dan berkah selalu,” tulis Sinyorita Esperanza. “Terimakasih @tiwurayie, @davemoffattmusic @zaskiadyamecca ada lagu #Tanpabataswaktu di hari bahagia Zaskia,” tulis Ade Govinda yang lagunya ikut dinyanyikan oleh Dave di acara itu.

DEWI RETNO

