Hapus Beberapa Tato, Sheila Marcia: Aku Lakukan Demi Mereka yang Mencintaiku

TEMPO.CO, Jakarta - Sheila Marcia memutuskan untuk menghapus beberapa tato di tubuhnya. Ia menghapus tato di area wajah dan beberapa di tangannya. Keinginan untuk menghilangkan tato yang sudah bertahun-tahun di tubuhnya itu muncul dari hatinya sendiri.

"Untuk jelasnya, diriku sendiri juga gak tau kenapa pengen hapus tattoo. Tapi it is just there, di hati aku ada niatan untuk ngilangin seni rajah ini dari tubuhku," tulis Sheila di Instagram Story pada Rabu, 8 September 2021. "Kalaupun tidak mampu semuanya, yang pasti ada beberapa yang benar-benar ingin aku hapus dan tidak lagi terukir di tubuhku."

Istri Dimas Akira ini mengungkapkan alasannya ingin menghapus tato untuk keluarga yang selalu mencintainya. "Gak tau masuk akal atau tidak, tapi aku mau lakukan ini untuk Tuhan no. satu, kedua untuk orang tuaku, anak-anak, dan suamiku. Karena mereka mencintaiku TANPA SYARAT!" tulis ibu empat anak itu. "Malah makinan aku ingin memberikan yang terbaik yang bisa aku beri selama aku masih bisa."

Sebenarnya niat menghapus tato itu sudah mulai muncul di hatinya sejak tahun 2018. Namun karena beberapa hal, niat tersebut baru bisa terealisasi di tiga tahun setelahnya. "Aku berserah sama Tuhan apakah bisa niatanku untuk bisa lumayan bersih someday terwujud," tulisnya.

Sheila memilih menjalani teknik menghapus tato menggunakan laser di klinik pilihannya pekan lalu. Ia mengaku rasa sakit yang ditimbulkan dari laser tato berkali-kali lipat dibandingkan saat ditato. "Ternyata tindakannya cepat tapi sakit berkali-kali lipat dari pada bikin tattoo itu sendiri. Tapi kalo sudah niat, maju terus pantang mundur," tulisnya.

Perempuan 32 tahun ini juga menyarankan pengikutnya yang juga ingin menghapus tato untuk melakukan riset terlebih dulu. Ia sangat tidak menyarankan untuk melakukan laser tato di sembarang klinik. "Kalo aku pribadi akan memilih yang melakukan tindakan memang ada sertifikasi dokter beneran," tulisnya.

Selain rasa sakit, Sheila tidak memungkiri bahwa biaya laser tato sangat menguras kantongnya. Namun ia yakin niat baiknya ini akan dilancarkan. "Aku percaya kalau Tuhan ijinkan pasti akan diberikan jalan juga kekuatan," tulisnya.

Sebelumnya, Sheila Marcia sempat mendapat komentar netizen yang berharap seluruh tato ditubuhnya dihapus. Hal ini disambut baik oleh Sheila yang mengaku memang ingin menghapus tato dalam waktu dekat. "Saya mau hapus tattoo saya, gak semua tapi beberapa, karena memang fakta hapus tatto itu biayanya lebih-lebih dari pada bikin tattoo," tulis Sheila di kolom komentar unggahannya di Instagram pada 4 Agustus 2021.

