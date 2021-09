Film Liam Hemsworth dan Nicolas Cage Tayang Bulan Ini di Klik Film

TEMPO.CO, Jakarta - Klik Film kembali menghadirkan film-film mancanegara terbaik pada September ini. Di antaranya, ada film terbaru Arkansas, yang dibintangi Liam Hemsworth yang berjudul Arkansas dan Prisoner of the Ghostland yang diperankan Nicholas Cage.

Layanan menonton film-film secara streaming itu juga menghadirkan film-film klasik. Ada lebih dari 40 film yang akan tayang, antara lain Yakuza Princess, Kandisha, No Man Of God, Larry Crowne, Les Miserables, Inland Empire, Almodovar, The Girl On The Bridge, Broken Embrace, Volver, The White Ribbon, dan The Gossip.

"Klik Film akan selalu menghadirkan film-film dari berbagai macam genre setiap bulannya," ujar Direktur KlikFilm, Frederica, dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Ahad, 5 September 2021.

Untuk penggemar film yang penasaran, berikut adalah beberapa sinopsis film yang hadir di Klik Film.

Prisoners Of The Ghostland

Film ini mengambil latar di perbatasan berbahaya Kota Samurai, ketika seorang perampok bank (Nicolas Cage) dikeluarkan dari penjara dengan imbalan khusus. Film arahan sutradara Sion Sono ini, disebut akan menjadi salah satu yang paling mengejutkan dan menghibur tahun ini.

Arkansas

Liam Hemsworth menjadi kurir narkoba, dalam film thriller garapan sutradara Clark Duke. Bandar narkoba Kyle Ribb (Liam Hemsworth) mendapat tawaran promosi yang menggiurkan dari bosnya, Frog (Vince Vaughn). Kyle diminta mengurus bisnis besar Frog di Arkansas bersama seorang anak buahnya bernama Swin Horn (Clark Duke). Mereka mulai menjelajahi wilayah-wilayah di selatan Amerika untuk mendistribusikan narkoba.

Saat tengah mengantarkan paket ke Louisiana, peristiwa besar memaksa Kyle melakukan hal yang tak pernah dia bayangkan. Apa peristiwa besar tersebut?

Film-film yang diperhitungkan, tayang September 2021 di Klik Film. Foto: Dok. Klik Film,

No Man Of God

Ini adalah film misteri kejahatan Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Amber Sealey dan ditulis oleh Kit Lesser. Film ini dibintangi oleh Elijah Wood, Luke Kirby, Aleksa Palladino dan Robert Patrick. Film ini didasarkan pada transkrip kehidupan nyata yang dipilih dari percakapan antara pembunuh berantai Ted Bundy dan Agen Khusus FBI Bill Hagmaier yang terjadi antara tahun 1984 dan 1989. Film ini ditayangkan perdana di Festival Film Tribeca pada 11 Juni 2021 dan dirilis di Amerika Serikat Serikat pada 27 Agustus 2021 oleh RLJE Films

Volver

Volver adalah film tahun 2006 asal Spanyol yang ditulis dan disutradarai oleh Pedro Almodóvar. Film ini dibintangi aktris Penélope Cruz dan Lola Dueñas yang berperan sebagai kakak adik, dan Carmen Maura sebagai ibu mereka. Volver memenangkan kategori Skenario Terbaik dan Aktris Terbaik (dimenangkan bersama-sama oleh enam aktrisnya) dalam FestivalFilm Cannes 2006. Pada 2007, Penelope Cruz dinominasikan sebagai Aktris Terbaik dalam Academy Awards ke-79, tetapi kalah dengan terhormat kepada Helen Mirren untuk film The Queen.

Yakuza princess

Film ini mengisahkan seorang pewaris dari kelompok sindikat kejahatan Yakuza. Berlatar pada komunitas Jepang di Sao Paulo di Brasil, seorang gadis bernama Akemi menemukan kenyataan bahwa dia adalah seorang pewaris dari kelompok sindikat kejahatan Yakuza. Akemi juga harus mau berperang melawan kelompok-kelompok sindikat lain yang ingin dia mati.

Deretan film-film bioskop yang dijadwalkan tayang di Klik Film pada September 2021. Foto: Dok. Klik Film.

Yakuza Princess adalah film thriller action Brasil yang disutradarai oleh Vicente Amorim. Film ini diangkat berdasarkan novel grafis berjudul Samurai Shiro oleh Danilo Beyruth. Film ini dibintangi karya Masumi, Jonathan Rhys Meyers, Tsuyoshi Ihara, Eijiro Ozaki, dan Kenny Leu.

The Gossip

The Gossip adalah film Korea bergenre komedi yang dibintangi idola muda Chani SF9, Gang Hyun, Kim So Ra, dan Jo Jae Yun yang tayang pada 2 Juni 2021. Film korea yang disutradarai oleh Hwang Song-jae ini, berkisah tentang karakter Sseol yang berada dalam situasi saat mereka tidak dapat membedakan mana yang benar atau salah. Ini merupakan film kelima yang dibintangi Chani (Kang Chan Hee), dan film kedua di mana dia bermain sebagai pemeran utama.

Kandisha

Kandisha adalah film horor Prancis yang disutradarai dan ditulis oleh Alexandre Bustillo dan Julien Maury. Film ini dibintangi oleh Mériem Sarolie, Walid Afkir, Suzy Bemba, Bakary Diombera dan Sandor Funtek.

Kisah film ini bermula saat tiga teman masa kecil memanggil roh Aïsha Kandisha, makhluk pembalasan dendam dari legenda Maroko. Permainan berubah menjadi mimpi buruk ketika orang-orang di lingkungan terdekat mulai tampak mati. Kemudian, ketiga sahabat itu harus melakukan segala kemungkinan untuk menahan makhluk jahat ini.

Deretan film klasik yang tayang di Klik Film pada September 2021. Foto: Dok. Klik Film.

Larry Crowne

Hidup Larry Crowne (Tom Hank) berubah saat ia harus kehilangan pekerjaannya. Bukan saja kehilangan pekerjaan, Larry juga seketika merasa kehilangan harapan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah memulai semuanya dari awal. Larry Crowne pun memutuskan untuk kembali kuliah. Tak lama kemudian Larry Crowne sudah akrab dengan mahasiswa di kelasnya. Tidak banyak memang, karena kelas yang diikuti Larry Crowne hanya punya sepuluh orang mahasiswa.

Di saat yang sama, Larry Crowne juga mulai akrab dengan Mercedes Tainot (Julia Roberts), sang dosen cantik yang sepertinya sudah mulai kehilangan gairah mengajarnya. Kalau semula niat Larry kembali kuliah untuk menemukan hidup baru, kini ia sadar kalau sebenarnya masih ada orang yang lebih putus asa ketimbang dirinya dan bisa jadi misi Larry Crowne kali ini harus berubah.

The White Ribbon

The White Ribbon adalah sebuah film drama hitam putih berbahasa Jerman 2009 yang ditulis dan disutradarai oleh Michael Haneke. Das weiße Band, Eine deutsche Kindergeschichte (artinya, "Pita Putih, sebuah Kisah Anak-Anak Jerman") mengisahkan tentang masyarakat dan keluarga di sebuah desa Jerman Utara sebelum Perang Dunia I.

Film ini tayang perdana di Festival Film Cannes 2009 dan memenangkan Palme d'Or, disusul dengan ulasan-ulasan positif dan beberapa penghargaan utama lainnya, termasuk Golden Globe Award 2010 untuk Film Berbahasa Asing Terbaik. Film White Ribbon juga meraih dua nominasi di Academy Awards 2009 untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik(mewakili Jerman) dan Sinematografi Terbaik (Christianan Berger).

Puluhan film dari berbagai genre ini mulai ditayangkan pada September 2021 di Klik Film. Pelanggan juga bisa menonton film nasional yang akan hadir setiap bulannya.