Sangat Dicintai Pengguna, Andmesh Terpilih Sebagai JOOX Artist of the Month

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Andmesh terpilih sebagai JOOX Artist of The Month bulan September 2021. Melalui program yang dimulai bulan Agustus kemarin, JOOX ingin mendukung artis yang terpilih untuk lebih dekat dengan penggemarnya dengan memanfaatkan berbagai fitur interaktif dan seluruh kanal komunikasi JOOX.

Tahun 2020 adalah tahun keemasan bagi Andmesh di JOOX. Ia berhasil menjadi Top Male Singer, Top Album, dan lagunya Ku Mau Dia juga masuk ke dalam Top 3. Tidak hanya di Indonesia, Andmesh juga berhasil memenangkan JOOX Malaysia TOP Music Award.

“Melihat Andmesh sangat dicintai pengguna JOOX, tim kami tidak ragu lagi untuk memilih Andmesh sebagai JOOX Artist of The Month bulan September 2021. Momen ini juga bertepatan dengan perilisan lagu terbaru Andmesh ‘Bisa Tanpamu’," kata Head of Marketing JOOX Indonesia, Yuanita Agata dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Senin, 6 September 2021.

Melalui program JOOX Artist of The Month ini, JOOX akan memberikan dukungan penuh kepada artis terpilih untuk mempublikasikan karya dan eksistensinya ke lebih banyak masyarakat Indonesia, melalui berbagai fitur interaktif dan seluruh kanal komunikasi yang dimiliki JOOX.

Memiliki followers di JOOX yang terus bertambah hingga lebih dari 2 juta, Andmesh sudah tidak sabar bertemu dengan seluruh penggemarnya di JOOX. Andmesh mengucapkan terima kasih kepada JOOX karena sudah memilihnya sebagai JOOX Artist of The Month bulan September ini.

"Saya excited sekali karena melalui berbagai kegiatan bersama JOOX di bulan ini, saya dapat mengenalkan karya baru saya ke lebih banyak penikmat musik dan lebih dekat dengan mereka melalui sesi interaktif di JOOX ROOMS,” kata Andmesh.

Program JOOX Artist of The Month adalah wujud komitmen JOOX sebagai Tuan Rumah Musik di Indonesia untuk mengapresiasi musisi atas kontribusi mereka dalam industri musik. Tidak hanya memiliki bakat yang mumpuni, JOOX Artist of the Month dipilih berdasarkan keterlibatan artis tersebut dengan pengguna JOOX yang secara langsung berpengaruh terhadap performa musisi tersebut di platform JOOX. Artis yang terpilih akan mendapat dukungan penuh untuk mengenalkan mereka dan karyanya agar dikenal oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

Penyanyi dengan nama lengkap Andmesh Kamaleng ini merupakan pemuda kelahiran Nusa Tenggara Timur 24 tahun yang mulai dikenal setelah menjadi pemenang salah satu ajang pencarian bakat tahun 2017. Dengan suara indahnya, Andmesh berhasil memukau banyak masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu romantisnya hingga menggapai banyak prestasi.

