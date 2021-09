Warna-warni Kesegaran Cinta Laura dalam Single Barunya, Markisa

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris dan penyanyi, Cinta Laura mengeluarkan lagu baru yang diberi judul Markisa. Single ini mendapat pujian dan disebut sebagai lagu yang segar.

Melalui Instagram Storynya, Senin, 6 September 2021, Cinta membagikan pujian -pujian yang dituliskan netizen. Salah satu yang diunggah Cinta adalah tulisan dari media online. Di media itu, disebut single Cinta Laura in terasa segar lewat pilihan warna pakaian, tarian, judul, dan musik yang menyegarkan.

Single Markisa dirilis Jumat, 3 September 2021. Untuk lagu barunya ini, Cinta Laura menggandeng Eka Gustiwana sebagai Music Producer dan Arrange. Tidak hanya itu, Eka bersama dengan Cinta dan Michelle Sudarsono menjadi penulis lagu ini.

Eka Gustiwana tergabung dengan grup Weird Genius. Bersama dengan Sara Fajira, ia pernah membantu Titi DJ merilis lagu terbarunya Show Off Your Colors. “Baru kali ini bikin lagu judulnya nama buah-buahan, #CintaMarqueesa. Good luck @claurakiehl on your brand new single!” tulis Eka di halaman Instagramnya, 29 Agustus 2021.

Cinta Laura merilis lagu berjudul Markisa pada Jumat, 3 September 2021. Foto: Instagram/@claurakiehl

Video musik single Markisa ini diwarnai dengan warna-warna cerah dari busana yang dipakai Cinta dan para penarinya. Salah satunya, Cinta menggunakan atasan lengan panjang yang bahannya dibuat dari tenun Sumba. “Tenun Sumba berpadu dengan kerang laut ciri khas Papua jadi terlihat luar biasa indah,” tulis Herdiana Kiehl, ibunda Cinta.

Musik di lagu ini mencampurkan unsur-unsur etnis dalam balutan genre pop. Lirik lagunya terutama di bagian kata, ”Markisa”, menjadikan lagu ini mudah diingat. Iramanya juga membuat Cinta menantang netizen untuk membuat tutorial menari dengan lagu ini. “Apakah kalian mau aku bikin full dance tutorial lagu MARKISA?” tulis Cinta.

Video musik Markisa mengambil lokasi di Yogyakarta, tepatnya di Studio Alam Glampong dan Gumuk Pasir Parangkusumo. Dalam video musik ini, Cinta juga memasukkan tarian reog. “Thank you @claurakiehl udah berkarya di @gamplong_studio. Yuuk, yang mau shooting, yang mau prewed sekalian lamaran atau bablas resepsi. Kita siap support. Mau nikah pake baju Sultan Agung juga bisa,” tulis sutradara, Hanung Bramantyo.

Bukan hanya netizen, rekan-rekan selebritas Cinta Laura juga memuji lagu barunya. “Buah dari totalitas,” puji Eka. “Yayy, congrats Cinta,” tulis Tasya Kamila. “Cantik seperti biasa Kak Cinta, lagu dan video Markisa keren banget kak,” tulis Nicole Rossi.

DEWI RETNO

