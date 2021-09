Koes Hendratmo, 15 Tahun Menyapa Penggemar dengan Berpacu dalam Melodi....

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi lawas, Koes Hendratmo meninggal karena serangan jantung pada Selasa, 7 September 2021 di rumahnya dalam usia 79 tahun. Koes Hendratmo, lahir 9 Februari 1943 di Kediri, Jawa Timur.

Berdasarkan laman pribadi Koes, Pendopo Koes Hendratmo, ia menyalurkan bakat menyanyinya sejak usia 15 tahun dengan bergabung di lokal band Riang Riang, di Yogyakarta. Koes kemudian bergabung dengan band Dharma Putra Kostrad, pada 1967 dan menjadi vokalis utama.

Beberapa lagu yang pernah ia bawakan adalah Lambaian Bunga (1968), Wanita Wanita (1970), Jatuh Cinta (2008), dan My Love for You (2011). Ia juga pernah bermain film yang berjudul The Big Village dan Magelang Kembali.

Karier Koes di dunia presenter dimulai sejak 1980-an. Ia diajak oleh mendiang Kris Biantoro untuk mencoba karier baru sebagai pembawa acara. “Dialah yang membesarkan karier saya sebagai MC,” ujar Koes saat menghadiri misa arwah di rumah duka Kris, kompleks Bukit Permai Cibubur, 13 Agustus 2013.

Kris jugalah yang memperkenalkan Koes dengan Ani Sumadi, produser acara di Televisi Republik Indonesia. Dari sini, Koes kemudian mendapat banyak tawaran acara. “Salah satunya Berpacu dalam Melodi yang masih tayang hingga saat ini,” katanya saat itu.

Koes Hendratmo. Instagram

Koes membawakan acara Berpacu dalam Melodi sejak 1988-1998. Acara yang tayang di stasiun TVRI ini sempat berhenti untuk kemudian muncul lagi di Metro TV dan Koes tetap menjadi pembawa acaranya 2000-2005. Ia juga sempat menjadi pembawa acara PESTA yang tayang di Indosiar selama dua tahun.

Senyum khas Koes menjadikannya sebagai bintang iklan pasta gigi. Koes juga membintangi iklan multivitamin.

Koes adalah ayah dari Anda Perdana, Bonita, dan Candisa. Anda dan Bonita mengikuti jejak ayahnya sebagai penyanyi. Ketiganya merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan Herdawati Bakrie. Koes dan Herdawati bercerai di 2006, tak lama kemudian Koes menikah dengan Aprilia Puspitawati.

Pada 14 Januari 2021, Koes Hendratmo dan Aprilia merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-14. Namun, pada pada 20 Mei 2021 lalu, Aprilia meninggal di usia 52 tahun. Kini, Koes menyusul kepergian istri tercintanya itu.

DEWI RETNO

