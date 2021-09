Setelah Nevertheless, Han So Hee Balas Dendam di Serial Korea Terbaru My Name

Han So Hee membintangi serial Korea terbaru berjudul My Name yang akan tayang di Netflix pada 15 Oktober 2021. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee akan tampil menjadi pemeran utama di serial Korea terbaru berjudul My Name. Serial noir ini bercerita mengenai aksi balas dendam seorang perempuan yang bergabung dengan organisasi kriminal dan menjadi polisi yang menyamar demi mencari pembunuh ayahnya.

My Name disutradarai oleh Kim Jin Min yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Netflix untuk serial Extracurricular, sebuah cerita unik yang menyoroti sisi gelap remaja SMA. Selain itu, serial ini juga akan dibintangi oleh para aktor ternama Korea termasuk Han So Hee, Park Hee Soon, dan Ahn Bo Hyun.

Dalam poster teaser yang dirilis kemarin, Han So Hee yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Yeo Da Kyung di The World of the Married dan Yoo Na Bi di Nevertheless berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. "Tak boleh ada yang tahu musuhku pembalasan dendamku," demikian tulisan dalam poster tersebut.

Dia terlihat sedang berdiri di kegelapan gang setelah melalui pertarungan yang sengit dengan luka di wajah dan belati di tangannya. Berperan sebagai Jiwoo, penonton akan melihat aksi Han So Hee yang tidak akan berhenti dalam membalaskan dendam ayahnya dan mencari kebenaran yang menyakitkan.

Sutradara Kim Jin Min dan keterampilannya dalam menghasilkan cerita yang penuh ketegangan akan menjadikan My Name sebagai kisah noir laga dengan plot yang menarik dan mendebarkan. My Name akan tayang pada 15 Oktober 2021 mendatang di Netflix.

Nama Han So Hee mulai dikenal sejak penampilannya di The World of the Married. Perannya di drama yang mengisahkan tentang persoalan rumah tangga itu cukup membuat banyak penonton kesal. Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung yang merupakan selingkuhan Lee Tae Oh, suami Ji Sun Woo.

Namun kesan pecinta drakor mulai berubah setelah ia membintangi Nevertheless bersama Song Kang. Han So Hee berperan sebagai Yoo Na Bi, seorang wanita yang tidak percaya akan cinta tapi masih ingin berkencan. Sedangkan, Song Kang sendiri berperan sebagai Park Jae Uhn, pria yang tidak ingin terikat tapi ingin memiliki gebetan. Drama yang berdasarkan kisah webtoon ini tayang perdana di JTBC dan Netflix pada 19 Juni 2021.

