Bukan Hanya Iko Uwais dan Joe Taslim, ini Deretan Atlet yang Menjadi Artis

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak artis Tanah Air yang memulai karirnya dari audisi ataupun ajang pencarian bakat. Namn, tak sedikit pula artis yang memiliki latar belakang sebagai atlet. Beberapa di antaranya bahkan sempat mengharumkan nama Indonesia di kompetisi olahraga internasional lewat prestasi yang ia raih.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 atlet yang beralih profesi menjadi artis :

Nama Iko Uwais sudah tidak asing lagi di dunia perfilman. Dirinya sukses membintangi banyak film, mulai dari The Raid, Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, Beyond Skyline, Chinatown Express, hingga yang terbaru Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Sebelum beralih profesi sebagai aktor, Iko Uwais adalah atlet pencak silat yang berprestasi. Karena keahliannya dalam bela diri, Iko juga sering ditunjuk sebagai koreografer dalam produksi film.

Joe Taslim

Joe Taslim merupakan mantan atlet judo nasional yang beralih profesi menjadi bintang film. Joe bahkan pernah memenangi medali perak pada ajang SEA Games 2007.

Karir aktor Joe Taslim mulai melambung setelah dirinya memainkan peran dalam film The Raid bersama Iko Uwais. Kini, Joe telah membintangi banyak film Hollywood seperti Fast and The Furious 6, Star Trek Beyond, The Swordsman, dan Mortal Kombat.

3. Aghinny Haque

Mantan atlet yang beralih profesi menjadi artis selanjutnya adalah Aghinny Haque. Aghniny bergabung sebagai bagian dari tim nasional taekwondo Indonesia pada tahun 2011 hingga tahun 2016. Sebagai atlet, Aghinny pernah menyumbangkan medali perunggu pada ajang SEA Games tahun 2013.

Karir artis Aghinny dimulai tahun 2018 ketika dirinya membintangi film Wiro Sableng: Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Setelah itu, ia membintangi beberapa film lain dan akhirnya didapuk sebagai pemeran utama untuk pertama kali dalam film Generasi 90an: Melankolia.

4. Yusuf Mahardika

Yusuf Mahardika adalah mantan atlet sepak bola yang kemudian terjun dalam dunia akting. Dirinya pernah menjadi kapten Timnas U-14 dan memenangkan banyak kejuaraan.

Film pertama yang dibintangi Yusuf juga mengusung tema sepak bola, yakni Garuda di Dadaku (2011). Nama Yusuf semakin dikenal luas setelah ia membintangi sinetron Tendangan Si Madun pada 2012.

5. Hannah Al Rashid

Hannah Al Rashid adalah model sekaligus artis dengan banyak filmografi. Beberapa film yang dibintanginya antara lain Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss, Jailangkung, The Night Comes For Us, Gundala, dan Ratu Ilmu Hitam.

Tidak banyak yang tahu, Hannah Al Rashid sempat menjadi atlet pencak silat sebelum memutuskan terjun ke dunia hiburan. Dirinya menjadi atlet ketika masih menetap di Inggris dan pernah mendapatkan medali emas dalam kejuaraan di Eropa tahun 2003.

SITI NUR RAHMAWATI

