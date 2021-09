Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah Raih Emas, Para Artis Beri Selamat

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan atlet ganda putri bulu tangkis Indonesia, Leani Ratri Oktila dan Khalimatus Sadiyah berhasil meraih medali emas di Paralimpiade Tokyo. Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah mengalahkan pasangan asal Cina, Cheng He Fang / Ma Hui Hui di nomor ganda putri SL3-SU5 dalam partai final di Yoyogi National Stadium, Tokyo yang berlangsung pada Sabtu, 4 September 2021.

Keberhasilan Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah ini disambut bahagia masyarakat Indonesia termasuk para artis, salah satunya Arumi Bachsin. Istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak ini mengunggah penggalan video saat menyaksikan pertandingan final ganda putri bulu tangkis kemarin yang dimenangkan oleh perwakilan Indonesia.

"Selamat dan terimakasih kepada Leani Ratri Oktila-Khalimatus Sadiyah pada nomor ganda putri SL3-SU5 cabor Para Badminton yang telah meraih medali emas pertama di Paralympic Games Tokyo 2020 untuk Indonesia," tulis Arumi di Instagram pada Sabtu, 4 September 2021.

Ibu dua anak ini sangat bangga atas prestasi yang diraih Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah. Kemenangan Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah kemarin menjadi sejarah baru karena merupakan medali emas perdana bagi kontingen Indonesia di Tokyo dan juga yang pertama bagi timnas para-badminton dalam debut Paralimpiade.

"Bangga sekaligus haru melihat perjuangan dan kegigihan mereka yang mengukir sejarah sebagai peraih medali emas pertama Indonesia di cabor Para Badminton Paralympic Games. Congratulations and proud of you!!!!" tulis Arumi.

Indra Bekti juga mengutarakan kebahagiaan sekaligus rasa terima kasihnya kepada Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah yang disebutnya sebagai pahlawan. "Woow terima kasih untuk @khalimatussadiyah1709 dan @oktila_lr atas medali emasnya untuk Indonesia, kalian pahlawan kami , kalian luar biasaaa, jaya selalu untuk kalian, Jaya Indonesia," tulis Indra Bekti di Instagram.

Selain para artis, pengusaha Irwan Mussry yang merupakan suami dari Maia Estianty ikut memberi selamat kepada para atlet Indonesia peraih medali di cabang olahraga bulu tangkis Paralimpiade Tokyo. Selain Leani Ratri Oktila / Khalimatus Sadiyah, Irwan Mussry juga mengunggah foto Deva Anrimusti yang meraih medali perak dari cabang badminton nomor tunggal putra SU5 Paralimpiade Tokyo 2020 serta Nugroho Suryo yang berhasil merebut medali perunggu di cabang yang sama.

"Kemarin adalah hari yang menyenangkan bagi Badminton! Sangat senang mendengar bahwa Indonesia menyapu 3 medali dalam satu hari, berkat para atlet Paralimpiade yang luar biasa dan bekerja keras ini," tulis Irwan Mussry. "Kami sangat bangga padamu!"

Leani Ratri Oktila kembali berhasil meraih medali emas bersama pasangannya Hary Susanto di nomor ganda campuran SL3-SU5 Paralimpiade Tokyo hari ini. Itu adalah medali emas kedua bagi Indonesia di Paralimpiade Tokyo. Sebelumnya Leani Ratri Oktila juga meraih medali perak di nomor tunggal putri SL4.

