Akui Kehebatan dan Ajak Berkolaborasi, Sandiaga Sesuaikan Waktu Lord Adi

TEMPO.CO, Jakarta - Kehebatan Lord Adi memancing penasaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mencari tahu apa yang menyebabkan pria bernama asli Suhaidi Jamaan itu dipanggil Lord Adi. Akhirnya, Menteri Sandiaga pun mengakui kehebatannya.

Melalui unggahan video saat melakukan panggilan dengan Lord Adi yang diunggah di halaman Instagramnya pada Sabtu, 4 September 2021, Sandiaga tak sungkan memberikan pujian kepada pria berusia 42 tahun ini. "Fans Lord @adi.mci8 mana suaranya? Kini saya paham mengapa netizen memanggil dengan sebutan lord, delapan kali menang tantangan @masterchefina dan selalu percaya diri dalam setiap kesempatan. Mantap Lord!," tulis Sandiaga pada keterangan unggahannya itu.

Di video itu, Sandiaga memperlihatkan Lord Adi yang tersenyum malu saat ia melakukan panggilan video dengannya. "Gimana Pak?" tanya Lord Adi sambil mengelap mulutnya. "Hits banget, setiap saya posting kuliner, pasti komennya Lord Adi," jawab Sandiaga.

Jesselyn dan Lord Adi. Instagram/@jesselyn.mci8.

Suami Nur Asia itu memperlihatkan komentar-komentar yang masuk di setiap unggahannya. Tampak netizen menyebut nama Lord Adi dan meminta Sandiaga berkolaborasi.

Sandiaga pun bertanya apa yang membuatnya begitu terkenal dan menjadi idola baru masyarakat. "Hmmm...Saya sendiri gak tahu Pak, gimana tiba-tiba saya trending. Pasalnya dalam galeri itu kan sejarah itu, saya memenangkan delapan kali berturut-turut dan mostly masakan saya itu memang on all, rasanya tepat dan senantiasa menantang waktu. Kalau orang masak 60 menit saya bisa masak 45 menit," kata Lord Adi yang terkenal dengan kalimatnya, "Too Long," setiap menerima tantangan dari tiga juri MasterChef Indonesia.

Sandiaga menuturkan, ia sempat ke Tanah Datar, Sumatera Barat, di kampung halaman Lord Adi untuk mencarinya. Lalu terlontarlah ajakan berkolaborasi. "Gimana ya Pak, malu saya Bapak tanya gitu," jawab Lord Adi sambil menutup wajahnya dengan tangan. Sandiaga membalas, ia menyesuaikan waktu dengan Lord Adi.

Suhaidi Jamaan atau Lord Adi, kontestan MasterChef Indonesia Season 8. Foto: Instagram/@adi.mci8.

"Kapan waktunya bisa, karena kita ada program Indonesia Spide Up the World. Ini kita ada program kuliner Indonesia ke dunia dan Lord Adi ini sebagai salah satu talenta kita yang pernah menjadi diaspora di Malaysia mudah-mudahan bisa berkolaborasi," ujar Sandiaga.

Menurut Sandiaga, kisah perjuangan Lord Adi menginspirasikan masyarakat. "Tetap semangat meski belum berhasil memenangkan kontes Masterchef. Semoga ke depan dapat terus berkarya dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tulis Sandiaga di keterangan unggahannya ini.

Meski gagal menjadi kampiun di Masterchef Indonesia season 8, keberuntungan Lord Adi tidak berhenti di situ. Rezeki petani cabai di Sumatera Barat itu terus mengalir. Crazy Rich Medan, Indra Kenz memberinya hadiah tambahan Rp 50 juta setelah mengetahui ia hanya menerima Rp 10 juta sebagai juara tiga MasterChef Indonesia. Lord Adi pun kini memiliki kanal Youtube dengan memanfaatkan penggemarnya yang tiba-tiba membeludak.

