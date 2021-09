Penulis Naskah Para Pencari Tuhan Meninggal, Zaskia: Semoga Jadi Amal Jariyahmu

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis naskah sinetron Para Pencari Tuhan dan Lorong Waktu, Wahyu Hidayat Sudarmo, meninggal pada Jumat malam, 3 September 2021. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh sahabatnya, Zaskia Adya Mecca di halaman Instagramnya, Sabtu dinihari, 4 September 2021.

“Sahabat saya @wahyu_hidayat_sudarmo yang mengiringi karier, perjalanan saya lebih mengenal juga mendalami Islam dengan cara yang menyenangkan baru saja berpulang kepadaNYA,” tulis Zaskia.

Zaskia mengenal Wahyu sejak memerankan karakter Sabrina di sinetron Lorong Waktu. Perjumpaan itu makin akrab saat istri Hanung Bramantyo ini membintangi sinetron Para Pencari Tuhan.

Wahyu, menurut Zaskia telah membuatnya banyak belajar dari naskah yang ia buat. Lewat naskahnya, Wahyu memberikan banyak hidayah pada orang lain. “Insyaa Allah jadi amal jariyah mu ya, Mbing. Terima Kasih kepercayaannya untukku bertahun tahun menghidupkan karakter-karakter yang kamu buat dari Sabrina, juga Aya. Sungguh tak tergantikan rasanya tumbuh bersama dalam diriku,” tulis Zaskia.

Kabar duka juga diunggah Zaskia melalui Instagram storynya. Zaskia mengunggah percakapan terakhirnya dengan Wahyu dua bulan lalu. Keduanya saling menyemangati dalam menghadapi hidup di masa pandemi ini.

Wahyu Hidayat Sudarmo, penulis naskah sinetron. Foto:Instagram Ayu Chantika Veliana.

“Betul, sudah enggak perlu dan enggak bisa banyak komen. Perbaiki saja hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. That’s the best we can do, while we are still alive,” bunyi pesan dari Wahyu kepada Zaskia.

Dalam unggahan Instagram story istri Wahyu, Ayushita Chantika Veliana, diperlihatkan kondisi terakhirnya sebelum mangkat. Ayushita mengunggah ulang video dari @nindy.makeupartist yang memperlihatkan Wahyu sedang diberi alat bantu pernapasan. “Selamat jalan manusia ciptaan Allah yang baik. Selamat jalan bang Wahyu, kakak Ayu istri yang soleha, sabar ya,” tulis Nindy.

Pada 26 Agustus lalu, Ayushita mengunggah fotonya bersama sang suami, tengah merayakan ulang tahunnya. Di foto itu, terlihat Wahyu masih segar. "Doaku hari ini: Tuhan, aku bersyukur karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk menemani hari-hari bersama keluargaku tercinta. Bahagia sekali bisa bertemu, berkumpul bersama keluarga tercinta, biarpun cuma sebentar, alhamdulillah bisa terobati rasa kangen bersama keluarga," tulisnya.

Agus Kuncoro Adi, lawan main Zaskia di sinetron Para Pencari Tuhan, ikut menuliskan kehilangannya. Agus mengunggah fotonya berdua dengan mendiang Wahyu. “Selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata mereka. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa tidak ada yang namanya perpisahan. Semoga Allah menyukai kita @wahyu_hidayat_sudarmo,” tulis Agus.

Selebritas yang mengenal Wahyu ikut mengucapkan duka di unggahan Zaskia. “Innalillahi, mas Wahyuuu, salah satu penulis terbaik,” tulis Herfiza Novianti. “Innalillahi wainnailaihi rajiuun. He was one of the best & prolific TV writer. Turut berduka cita ya ia & keluarganya Mas Wahyu,” tulis Gina S. Noer.

Sinetron Lorong Waktu dan Para Pencari Waktu yang ditayangkan di SCTV biasa ditayangkan saat Ramadan. Pada pertengahan 2000, dua sinetron ini cukup menyita perhatian masyarakat, terutama Para Pencari Tuhan yang dibuat hingga jilid 14 pada tahun ini.

