Klik Film Tayangkan Film yang Diputar di Festival Film Toronto dan Venesia 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Klik Film menayangkan film-film yang diputar di Festival Film Toronto dan Festival Film Venesia 2021 pada bulan ini. September memang menjadi bulan pecinta film dengan digelarnya dua festival film besar di dunia itu secara bersamaan.

Dari siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 3 September 2021, film-film yang diputar di Festival Film Toronto dan Festival Film Venesia tahun ini juga akan ditayangkan di Klik Film. Ini menjadi keberhasilan Klik Film setelah sebelumnya dapat menayangkan film-filn yang bermain di ajang Festival Film Cannes 2021.

Dari Festival Film Toronto, Klik Film akan menayangkan A Banquet, Aheed Knee, Bergman Island, Are You Lone Some Tonight?, Huda's Salon, Medusa, The Survivor, Silent Night, The Score, Night Riders, dan The Worst Person in The World. Adapun dari Festival Film Venesia 2021, Klik Film bisa memutarkan The Lost Daughter, Les Choses Humaines, dan Madeleine Collins.

"Klik Film akan terus mengisi katalog-katalog filmnya dengan film-film terbaik dan bagus. Kami barharap ini dapat memberikan kepuasan untuk para penikmat film, dimanapun berada," ujar Direktur Klik Film Frederica.

Film The Score diputar di Festival Film Toronto. Foto: Dok. Klik Film.

Berikut adalah sinopsis dari film-film di ajang Festival Film Toronto dan Festival Film Venesia 2021.

Bergman Island

Ini adalah sebuah film drama produksi bersama secara internasional pada 2021, yang ditulis dan disutradarai oleh Mia Hansen-Løve. Dibintangi oleh Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska dan Anders Danielsen Lie, film ini ditayangkan perdana di Festival Film Cannes pada 11 Juli 2021. Film tersebut dirilis di Prancis pada 14 Juli 2021 oleh Les Films du Losange

Film Bergman Island menceritakan tentang sepasang suami istri pembuat film pergi ke sebuah pulau. Tujuan mereka adalah pulau tempat idola mereka Ingmar Bergman mendapatkan inspirasi untuk karya-karyanya. Disini masing-masing menulis ceritanya sendiri, hingga menemukan bahwa garis antara kenyataan dan fiksi mulai kabur.

Ahed's Knee

Ahed's Knee adalah sebuah film drama yang disutradarai oleh Nadav Lapid. Film ini terpilih untuk bersaing memperebutkan Palm D'Or di Festival Film Cannes 2021.

Film ini bercerita tentang seorang pembuat film Israel berusia pertengahan empat puluhan, tiba di sebuah desa terpencil di ujung gurun pasir untuk mempresentasikan salah satu filmnya. Di sana ia bertemu dengan Yahalom, seorang petugas Kementerian Kebudayaan, dan mendapati dirinya bertarung dalam dua pertempuran yang kalah: satu melawan kematian kebebasan di negaranya, yang lain melawan kematian ibunya.

The Lost Daughter

Film the Lost Daughter diputar di Festival Film Venesia. Foto: Dok. Klik Film.

The Lost Daughter menjadi debut perdana aktris Maggie Gyllenhaal sebagai sutradara. Film ini dibintangi oleh aktris terbaik Academy Award 2019, Olivia Colman. Dijadwalkan akan dirilis di Amerika Serikat pada 17 Desember 2021, The Lost Daughter akan ditayangkan secara streaming di Netflix pada 31 Desember 2021.

The Lost Daughter mengisahkan tentang seorang ibu paruh baya yang telah bercerai bernama Leda (Colman). Leda juga diceritakan sebagai seorang profesor Bahasa Inggris.

Di sebuah pantai, Leda melihat hubungan antara Nina (Johnson) dengan putrinya. Terkesima dengan hubungan mereka yang memikat, Leda menjadi terbebani oleh ingatannya sendiri akan teror, kebingungan atas intensitas keibuannya.

Night Rider

Night Raider adalah film apokaliptik fiksi ilmiah Kanada-Selandia Baru yang ditulis dan disutradarai oleh Danis Goulet. Film ini dibintangi oleh Elle-Máijá Tailfeathers, Brooklyn Letexier-Hart, Alex Tarrant, Amanda Plummer dan Violet Nelson. Film Night Rider ditayangkan perdana di seluruh dunia di Festival Film Internasional Berlin ke-71 pada Maret 2021. Film ini berlatar belakang di Amerika Utara pada 2044 dan menceritakan tentang sosok Niska (Elle-Máijá Tailfeathers), seorang wanita Cree yang bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap pemerintah militer untuk menyelamatkan putrinya.

Les Choses Humaines

Seorang pria muda dituduh memperkosa wanita muda. Siapa pemuda ini, dan siapa wanita muda ini? Apakah dia bersalah atau tidak bersalah? Apakah dia korban atau hanya untuk balas dendam, seperti yang diklaim oleh terdakwa? Apakah hanya ada satu kebenaran? Les Choses Humaines mempertanyakan dunia saat ini, membongkar mekanik yang kejam.

Madeleine Collins

Madelleine Collins yang diputar di Festival Film Venesia. Foto: Dok Klik Film.

Judith menjalani kehidupan ganda antara Swiss dan Prancis. Di negara Swiss, dia tinggal bersama Abdel dan memiliki seorang gadis kecil. Di Prancis dia tinggal bersama Melvil, yang memiliki dua anak laki-laki yang lebih tua. Perlahan-lahan keseimbangan yang rapuh ini, berdasarkan rahasia, kebohongan, dan perjalanan bolak-balik mulai menyimpang dari rel yang berbahaya. Terjebak, Judith memilih untuk terus maju meskipun ada eskalasi yang memusingkan. Film ini direncanakan rilis di Prancis pada 29 Desember 2021.

Kayaknya menarik sambil mengisi akhir pekan. Tinggal mengunduh Klik Film dan menikmati masa rehat Sabtu - Minggu dengan menonton film bermutu.

