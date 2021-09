Petisi Boikot Saipul Jamil Diteken 150 Ribu Orang, Minta KPI Edukasi Televisi

TEMPO.CO, Jakarta - Bebasnya Saipul Jamil dari penjara membuat netizen bereaksi keras. Terlebih Saipul langsung disambut dengan panggilan talkshow di beberapa acara di televisi. Di Twitter, sejak kemarin sore, Jumat, 3 September 2021, ramai beredar petisi ajakan untuk memboikot Saipul Jamil tampil di televisi maupun Youtube.

Petisi itu ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI agar melarang televisi mengundang Saipul Jamil. Kata kunci Boikot Saiful Jamil menjadi trending topik di Twitter. “Boikot Saipul Jamil mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan Youtube,” bunyi petisi yang sampai saat ini sudah ditandatangani oleh 150 ribu orang dari target tanda tangan 200 ribu orang.

Penyanyi dangdut, Saipul Jamil menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman selama delapan tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 2 September 2021. Perwakilan keluarga, kerabat, dan tim kuasa hukumnya telah menanti sejak pagi di penjara Cipinang.

Saat bebas, Saipul dijemput oleh kekasihnya Indah Sari dengan menggunakan mobil Porsche merah. Ia juga dikalungi karangan bunga. Tidak hanya itu, Saipul juga langsung diundang ke berbagai acara di televisi dan Youtube.

Netizen yang melihat ini bereaksi keras dan meminta Saipul Jamil diboikot. “Saya ikut tanda tangan. Heran aja kenapa harus ada glorifikasi tentang pembebasan dia, seperti dia itu Neill Armstrong baru kembali ke bumi dari misinya ke bulan. Gimana dengan korban yang masih kecil, ngalamin THAT THING. Boikot Saiful Jamil,” tulis akun @truwelupoetih. “Kamu becanda? Memberi predator panggung yang besar, Tv indonesia, kalian gila? Pls BOIKOT SAIFUL JAMIL,” tulis akun @dant.

Pedangdut Saipul Jamil keluar Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Kamis 2 September 2021. Saipul Jamil bebas usai menjalani hukuman 5 tahun penjara atas kasus pelecehan seksual pencabulan dan tambahan 3 tahun karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dengan uang sebesar Rp 50 juta. Tempo/Nurdiansah

Ada netizen yang menyorot kemunculan Saipul di akun Instagramnya, yang mengenakan baju tahanan berfoto dengan Melaney Ricardo untuk program Official D'Cafe Trans7. "Segera guys," tulis mantan suami Dewi Perssik ini. "DENGAN BANGGANYA PAKE BAJU PENJARA??? He is so disgusting," cuit @jennieschords.

Netizen juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia agar mengedukasi televisi di Indonesia. "Komisi Penyiaran Indonesia bisa edukasi televisi dan sedikit lebih keras kan soal ini. Katanya menampung aspirasi rakyat. Mosok seruan boikot Saipul Jamil ga digubris. KPI bisa kok kurangi panggung orang itu. Citra KPI lagi buruk banget, ayolah lakukan sesuatu yang berguna," cuit @FriendlyFrost sambil menyindir situasi hampir mirip yang terjadi di internal lembaga pengawas penyiaran itu.

Penolakan sebenarnya bukan saja diminta oleh masyarakat. Komedian seperti Papham pun menuliskan komentarnya di akun gosip. Papham mengomentari penyambutan Saipul yang dikalungi bunga dan diarak mobil saat keluar penjara.

"Lo pikir abis menang olimpiade dapat emas, lo kalungin bunga, ga ada masalah sama si abangnya, setiap orang berhak dapat kesempatan kedua, tapi orang-orang manfaatin situasinya, something wrong with them. Empati dikitlah ama korban dan keluarga, yang mungkin walaupun sudah 5 tahun atau lebih masih belum bisa lupa....Ingat, gak ada masalah ama si abangnya, setiap orang berhak dapat kesempatan kedua but something wrong with this society," tulisnya mengomentari unggahan di akun Lamis Corner.

Saipul Jamil menjalani hukuman delapan tahun penjara dalam kasus pencabulan dan penyuapan yang menimpanya. Hukumannya ditambah setelah ia terbukti menyuap panitera pengadilan. Namun ia mendapat 30 bulan pemotongan hukuman atau remisi.

